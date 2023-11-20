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Коммерсантъ FM
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Хуситы обещают гостеприимство

Что будет с экипажем Galaxy Leader

Хуситы захватили торговое судно в Красном море. Поводом стало израильское происхождение его владельца. Ранее непризнанное правительство Йемена обещало топить суда, связанные с израильским государством. О ситуации пока известно немного. Речь идет о сухогрузе Galaxy Leader, который был окружен катерами хуситов в водах Аденского залива. Им удалось подняться на борт, после чего судно отогнали к западному берегу Йемена. Экипаж состоит из 25 человек.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Армия Израиля тут же сообщила, что их сограждан на борту нет, а само судно принадлежит британской компании, которая сдала его в аренду японскому подрядчику. Сухогруз под флагом Багамских островов шел из Турции в Индию. Газета The Times of Israel добавляет, что частично им все-таки владеет израильский предприниматель Абрахам Унгар. Что теперь будет с экипажем? Доцент кафедры международного права МГИМО, адвокат Илья Рачков считает их судьбу неопределенной:

«Честно говоря, это напоминает пиратство. Йемен должен расследовать то, что совершили его граждане, преследовать их, экстрадировать либо судить самостоятельно. Есть международный трибунал ООН по морскому праву, он находится в Гамбурге. Когда частное судно захвачено, то оно подлежит немедленному освобождению.

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Если оно само совершало какие-то незаконные действия, даже в этом случае его обязаны выпустить под залог. Единственное, что можно предложить в данной ситуации: государство флага должно обратиться в международный трибунал по морскому праву с требованием, чтобы Йемен немедленно выпустил судно.

Но хуситы не подчиняются решениям ООН, и поэтому вряд ли это на что-то повлияет. Так делают сомалийские пираты. От них либо откупаются, чтобы быстрее освободить судно и людей, либо действительно долгие месяцы оно будет стоять на приколе, и останется только молиться, чтобы с экипажем ничего не произошло.

Безусловно, хуситы создают большую опасность для международного судоходства, потому что Красное море очень востребовано как международный транспортный коридор. В ближайшее время суда, которые пойдут по этому маршруту, будет сопровождать вооруженная охрана, возможно, и частные военные компании. То есть возрастет страховка, фрахт, расходы на охрану».

Руководство группировки сообщило агентство «РИА Новости», что будут обращаться с экипажем по мусульманским канонам. Моряки без израильского гражданства будут приняты в Йемене как гости.

По данным офиса премьер-министра Израиля, на борту находились граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики. До сих пор непонятно, считаются ли они задержанными, могут ли в принципе покинуть судно.

В Иерусалиме считают, что судно «угнали по прихоти Ирана йеменские боевики-хуситы», и что этот инцидент является «очередным актом иранского терроризма». Источники СМИ в движении хуситов не отрицают, что провели операцию в поддержку Палестины. Но там подчеркивают, что их действия представляют угрозу только для связанных с Израилем судов. Дипломатическое разрешение конфликта пока маловероятно, считает востоковед Руслан Сулейманов:

«Суда, которые принадлежат не Израилю, но могут быть связаны с какими-то израильскими бизнесменами, захватывали и хуситы, и Корпус стражей исламской революции Ирана. Но это максимум, на что они способны. Думаю, пока это игра на публику. Хуситы, ведомые Ираном, не желают по-настоящему вмешиваться в какую-то большую войну с Израилем. Это попытка играть на нервах, попытка оказывать давление на Израиль.

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Хуситы постараются выжать максимум из ситуации, будет какой-то торг, но в любом случае это попытка сигнализировать и Израилю, и международному сообществу в целом, что мы на этом не остановимся, будем продолжать устраивать диверсии, пока израильская армия не остановит сухопутную операцию в секторе Газа.

Не думаю, что в данной ситуации Израиль пойдет навстречу, потому что Нетаньяху и его крайне правое правительство дали понять: они готовы пожертвовать даже судьбой собственных заложников, решительно настроены продвигаться по сектору Газа, установить там контроль, поэтому я не ожидаю каких-то уступок от действующего израильского руководства».

Прежде армия Йемена, подконтрольная режиму хуситов, пообещала топить все связанные с Израилем суда вне зависимости от того, куда и откуда они следуют. Это решение военные назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

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Армия США направляла в регион два авианосца для поддержки Израиля. Это корабли USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которых сопровождают ракетные крейсеры и эсминцы. Однако группа базируется в международных водах Средиземного, а не Красного моря.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин

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