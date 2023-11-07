30 дней войны Израиля с «Хамасом»

Со дня нападения группировки «Хамас» на Израиль прошел месяц. Как развивались события и география боевых действий — в материале «Ъ».

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7 октября группировка «Хамас» нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Следом боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. «Хамас» назвал эту военную операцию «Буря Аль-Аксы». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной.

В первые 48 часов с начала конфликта армия Израиля мобилизовала 300 тыс. человек. Контртеррористическую операцию в секторе Газа Израиль назвал «Железные мечи». США и многие европейские страны осудили нападение «Хамаса» и поддержали Израиль. С другой стороны, ряд арабских и мусульманских стран, например Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, Сирия и Ирак, выразили поддержку «Хамасу».

8 октября США направили в Восточное Средиземноморье авианосную группу, а президент Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Израилю.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

27 октября Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в секторе Газа. В этот же день Израиль объявил о расширении своей операции в регионе.

31 октября представитель правящего на севере Йемена мятежного шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил, что хуситы нанесли три серии ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по территории Израиля.

По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа — более 10 тыс. В ООН заявили, что большая часть погибших палестинцев — женщины и дети. В секторе повреждено больше 6 тыс. домов, 1,5 млн жителей были вынуждены покинуть дома. В секторе сложилась гуманитарная катастрофа.

6 ноября армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила, что потеряла 347 человек с начала конфликта. По данным издания Guardian, главными организаторами нападения на Израиль были глава «Хамаса» в секторе Газа Яхья Синвар и командующий боевым крылом движения «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф. Деловое Издание Calcalist сообщило, что операция против «Хамаса» будет стоить Израилю более $50 млрд.