Правительство Японии осудило захват йеменскими хуситами судна в Красном море

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно осудил захват йеменской группировкой «Ансар Алла» (хуситы) грузового судна Galaxy Leader (его оператором является японская Nippon Yusen Kaisha). Хирокадзу Мацуно также заявил, что международные ведомства работают над скорейшим освобождением корабля и его экипажа.

«Вчера мы получили информацию о том, что судно для перевозки автомобилей Galaxy Leader было захвачено хуситами, когда двигалось в южном направлении в Красном море у берегов Йемена. Правительство решительно осуждает этот акт»,— заявил Хирокадзу Мацуно (цитата по AFP).

Генсек японского правительства подчеркнул, что минтранс и министерство иностранных дел в сотрудничестве с третьими странами работают над скорейшим освобождением судна и членов его экипажа. Господин Мацуно уточнил, что Токио, в частности, поддерживает контакты с Ираном, Оманом и Саудовской Аравией.

О захвате корабля в Красном море хуситы заявили накануне, 19 ноября. Они утверждают, что Galaxy Leader является израильским судном. Однако Израиль подчеркивал, что оно принадлежит британской компании и на его борту нет израильских граждан. После захвата судно было отбуксировано к побережью Йемена. Экипаж Galaxy Leader состоит из 25 человек. Среди них — граждане Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии.

Милена Костерева