В Москву прибыли 117 эвакуированных из сектора Газа россиян

Самолет Ил-76 МЧС РФ с группой эвакуированных из сектора Газа россиян приземлился в московском аэропорту Домодедово. Из Каира прилетели 117 человек. С начала гуманитарной миссии в Россию прибыли 525 человек.

«Часть из них (эвакуированных.— "Ъ") направились к родственникам, остальные — в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. В них есть все необходимое для комфортного пребывания»,— говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram. Эвакуированным оказывают помощь психологи МЧС России.

Эвакуация россиян организована на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас», продолжающейся с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев начали 1 ноября. Первую группу россиян вывезли 12 ноября.

О ситуации в анклаве — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Леонид Уварчев