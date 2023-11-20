Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москву прибыли 117 эвакуированных из сектора Газа россиян

Самолет Ил-76 МЧС РФ с группой эвакуированных из сектора Газа россиян приземлился в московском аэропорту Домодедово. Из Каира прилетели 117 человек. С начала гуманитарной миссии в Россию прибыли 525 человек.

«Часть из них (эвакуированных.— "Ъ") направились к родственникам, остальные — в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске. В них есть все необходимое для комфортного пребывания»,— говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram. Эвакуированным оказывают помощь психологи МЧС России.

Эвакуация россиян организована на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас», продолжающейся с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев начали 1 ноября. Первую группу россиян вывезли 12 ноября.

О ситуации в анклаве — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...