Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 ноября

15:47. «Мы договорились с коллегами посетить все местные волонтерские штабы и пункты сбора гуманитарной помощи, чтобы посмотреть, в какой поддержке они сегодня нуждаются»,— сказал спикер липецкого облсовета Владимир Сериков, сообщается в соцсетях облсовета.

14:44. 23 автомобиля из автопарка госучреждений Липецкой области готовят к отправке в зону СВО. Речь идет о транспорте повышенной проходимости. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

12:49. C 21 ноября по 22 декабря с 9:00 до 14:00 на территории Валуйского городского округа будут проходить учебные стрельбы. Об этом сообщил глава округа Алексей Дыбов в своем Telegram-канале.

12:19. Оперативная обстановка в Курской области остается «стабильно напряженной», за последнюю неделю «существенных изменений» нет, сообщил на планерке в облправительстве губернатор Роман Старовойт.

11:44. В Краснояружском районе, Грайворонском, Валуйском и Шебекинских горокругах сегодня начнется дооснащение систем оповещения, на которое из резервного фонда облправительства выделили 60 млн руб. Работы планируется завершить до конца декабря. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

10:56. В воскресенье, 19 ноября, ВСУ ударили по Белгородской области 46 боеприпасами и четырьмя беспилотниками. Пострадавших и разрушений ни в одном населенном пункте нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:45. В Курской области разработан порядок предоставления денежной компенсации за поврежденное при обстрелах ВСУ жилье. Средства можно будет потратить на покупку или строительство жилплощади на территории региона. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

08:00. Орловской области нужно собирать около 24 млн руб. пожертвований на экипировку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. Представители региона взяли в работу 11 «дорогостоящих заявок», сообщил советник губернатора Андрея Клычкова Сергей Лежнев.

«В каждом письме от бойцов есть просьба привезти квадрокоптер. А в общей сложности нам необходимо приобрести для ребят дополнительно 24 БПЛА. Они меняют ход спецоперации, позволяют не рисковать жизнями бойцов, доставать врага на расстоянии. Без них уже невозможно представить выход разведывательных групп, работу РСЗО и артиллерии»,— написал господин Лежнев в своем Telegram-канале

Советник сообщил, что «по просьбе губернатора» один из местных «меценатов, который регулярно поддерживает армию» уже купил восемь дронов за чуть более 2 млн руб. Имя жертвователя власти не раскрывают по его же просьбе.