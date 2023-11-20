Советник орловского губернатора Лежнев отверг обвинения в раскрытии позиций ВС РФ

На прошлой неделе попавший под обстрел в Луганской народной республике советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергей Лежнев (курирует информационную политику и доставку военным гуманитарных грузов от региона) ответил на критику Telegram-каналов и СМИ, обвинивших его в «раскрытии расположения» ВС РФ и тем самым — якобы провокации «прилетов» от ВСУ. Господин Лежнев, практически ежедневно публикующий в своем канале фото- и видеоотчеты о доставке грузов запостил семиминутный войс с комментариями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник главы Орловской области Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Советник главы Орловской области Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мне хочется прояснить о том, когда пишут, репостят и высказывают свое мнение о ситуации, когда мы попали под прилеты, что Лежнев раскрыл расположение войск,— Любой волонтер, который помогает нашей армии, всегда делает фото- и видеоотчеты. Их снимают не для себя, а для людей, которые финансово и морально поддерживают армию. Это абсолютно нормальная история, когда мы публикуем такой контент. Тем более и солдаты просят записать и выложить видео с благодарностью жителям Орловской области».

«Те, кто смотрит мой канал, знают, что мы доставляем гуманитарные грузы в район Кременной. Раздаем воду, овощи, печки-буржуйки с грузовиков просто на дороге, на обычной дороге, которая соединяет ряд городов. Поэтому о каком-то расположении войск здесь не идет речь, так трактовать не надо,— продолжил господин Лежнев.— Все волонтеры раздают гуманитарные грузы именно здесь, на дороге в районе Кременной. Раздают башкиры, Татарстан, Курск, Москва. Все знают, что этот волонтерский пятак. И все выкладывают фотографии, это нормальная история».

«А то, что стреляли — так это зона специальной военной операции, как иначе. Там идет война самая настоящая»,— отметил советник орловского губернатора. Он заключил призывом «не трактовать так, как это кому-то нужно»: «Кто-то из хохлов что-то написал и началось»

Господин Лежнев вместе со своей группой, напомним, попал под обстрел ВСУ в Кременной 15 ноября. О пострадавших не сообщалось. «Славу Богу что прилет был в десяти метрах, все живы и здоровы. Если бы мы поставили машину как всегда, тогда бы точно было иначе. Пойду в храм»,— рассказывал советник губернатора.

Сергей Калашников

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