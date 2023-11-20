В Белгородской области восстанавливают 868 пострадавших при обстрелах домов

Восстановление 868 домовладений, пострадавших при обстрелах ВСУ, на сегодня ведется в Белгородской области. Они расположены в Шебекинском, Валуйском и Грайворонском городских округах, Белгородском, Краснояружском и Ровеньском районах, в Белгороде. Об этом сообщили главы муниципалитетов в ходе совещания в облправительстве.

Больше всего восстанавливаемых домовладений расположено в Шебекинском горокруге— 680. Еще по 115 идут переговоры с собственниками, уточнил глава округа Владимир Жданов. Еще 108 домовладений ремонтируются в Валуйском горокруге, 53 — в Грайворонском.

В Белгородском районе завершают работы в четырех домовладениях, еще в четырех они будут закончены до 30 ноября. Одну жилплощадь рабочие могут не успеть восстановить до конца месяца, так как она была повреждена только на прошлой неделе, уточнила глава района Анна Куташова. В Белгороде осталось отремонтировать восемь жилых помещений — два планируется обновить до конца года, четыре — в 2024-м, по еще двум идут переговоры с собственниками, рассказал мэр Валентин Демидов.

Стартовала работа по восстановлению семи домовладений в Ровеньском районе, который до прошлой недели не был в числе «традиционно обстреливаемых районов», как сказал губернатор Вячеслав Гладков. Глава района Татьяна Киричкова рассказала, что повреждения незначительные, но по трем домам требуется оценка экспертов. Министр строительства Оксана Козлитина сообщила, что они сегодня же выедут на место и оценят техническое состояние построек. Госпожа Киричкова сказала, что сметы по ремонту домовладений будут составлены до конца недели, однако глава региона поручил ей провести эту работу до 22 ноября. Он объяснил сокращение сроков незначительными повреждениями и необходимостью выполнить работы до зимы.

«Люди будут переживать, волноваться и ругаться, если будем медлить»,— считает Вячеслав Гладков.

Еще три дома «находятся в работе» в Краснояружском районе. Их планируется восстановить до 22 ноября.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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