Курский облсуд не стал отменять губернаторский запрет на массовые мероприятия

Курский областной суд отказал местным общественникам Александру Сысоеву и Михаилу Шумакову в удовлетворении иска о признании незаконным и недействующим постановления губернатора Романа Старовойта от 22 июня 2023 года в рамках реализации указа президента о введении в области среднего уровня реагирования. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Решение принимала судья Екатерина Павлова.

Истцы Александр Сысоев (слева у стола) и Михаил Шумаков (справа у стола)

Фото: объединенная пресс-служба судов Курской области

Михаил Шумаков рассказал «Ъ-Черноземье», что решение облсуда планируется обжаловать в апелляции и «другими способами».

Общественники пытались добиться отмены постановления, которое на неопределенный срок запрещает проведение любых массовых мероприятий, «за исключением посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам, проводимым органами публичной власти.

Ранее господин Сысоев рассказывал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что считает постановление губернатора нарушением федерального закона (ФЗ) «О военном положении» и Конституции РФ. Со ссылкой на ФЗ общественник утверждал, что на территории России, где не введено военное положение, данные гражданину Конституцией права и свободы «не могут быть ограничены ничем, кроме ФЗ».

О том, что означает введение среднего уровня реагирования в Курской области,— в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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