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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 ноября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

09:11. В четверг, 16 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области пять гранат. Пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

08:00. Участник СВО из Россошанского района Воронежской области Павел Вишневский был награжден медалью «За отвагу». Он служил в зоне спецоперации добровольцем с июня 2023 года. Об этом сообщил глава района Юрий Мишанков в своем Telegram-канале.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 ноября

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