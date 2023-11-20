Курянам начнут выплачивать компенсацию за поврежденное при обстрелах ВСУ жилье

Правительство Курской области разработало порядок выплаты денежных компенсаций за поврежденное при обстрелах ВСУ жилье. Они будут предоставляться на покупку или строительство жилплощади на территории региона. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Размер выплаты будут рассчитывать исходя из размера поврежденного жилья и установленной для области стоимости 1 кв. м (74 050 руб.). Площадь приобретаемой жилплощади должна быть не меньше занимаемой ранее.

«В случае если стоимость жилого помещения окажется меньше величины установленной выплаты, помощь будет предоставлена в том размере, который указан в договоре купли-продажи. Если же стоимость жилого помещения окажется больше установленной выплаты, то гражданин сможет добавить собственные средства»,— рассказал глава региона.

Ранее в Курске ввели компенсацию за частичное повреждение или утрату автомобиля при обстрелах с лимитом в 1 млн руб.

Алина Морозова

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