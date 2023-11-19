Глава МИД Ирана призвал Россию усилить роль в достижении мира на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном. Разговор состоялся по инициативе Ирана, сообщили в российском МИДе. Стороны обсуждали боевые действия между Израилем и «Хамасом».

«Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению»,— сообщила пресс-служба МИД РФ.

Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что России необходимо играть более активную роль в достижении мира и безопасности на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства. Стороны также обсудили оказание помощи гражданскому населению сектора Газа.

25 октября пресс-секретарь «Фатх» (Движение за национальное освобождение Палестины) Мунзир Хайек заявил, что Россия могла бы стать посредником при урегулировании конфликта. По его словам, это связано с российской позицией по отношению к палестинской проблеме.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 11 октября говорил, что Россия сохраняет диалог с обеими сторонами палестино-израильского конфликта, поэтому имеет «дальнейшее право на участие в процессе урегулирования». МИД Израиля выражал недовольство той ролью, которую Россия играет в рамках конфликта.

О судьбе сектора Газа — в материале «Ъ» «Джо Байден занял зрительский сектор».

Лусине Баласян