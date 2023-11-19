Джо Байден занял зрительский сектор

В связи с успехами ЦАХАЛа, уничтожающего военную инфраструктуру «Хамаса» в секторе Газа, в мире и в самом Израиле уже начинают задумываться о будущем анклава. Свое видение предложил и президент США Джо Байден, опубликовавший колонку в The Washington Post, формально посвященную и украинскому, и ближневосточному конфликтам, но с фокусом на палестино-израильское противостояние. Глава Белого дома, в частности, высказал мнение, что по окончании горячей фазы конфликта власть в секторе Газа должна быть передана Палестинской национальной администрации (ПНА). В Израиле и власти, и общество с господином Байденом согласны не во всем, по-другому представляя себе будущее сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден считает, что по окончании горячей фазы конфликта власть в секторе Газа должна быть передана Палестинской национальной администрации. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с этим не согласен

Фото: Evelyn Hockstein//File Photo, Reuters Президент США Джо Байден считает, что по окончании горячей фазы конфликта власть в секторе Газа должна быть передана Палестинской национальной администрации. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с этим не согласен

Фото: Evelyn Hockstein//File Photo, Reuters

Официальный курс Вашингтона на ближневосточном направлении уже не первую неделю остается предметом серьезного общественного раскола в США. Несмотря на сменяющие друг друга пропалестинские и произраильские акции, в адрес администрации все громче звучат претензии за однозначную поддержку действий Израиля. Дошло до того, что рядовые сотрудники Госдепартамента не смогли удержать при себе свое мнение и написали докладную записку с требованием более взвешенного подхода к проблеме. Ответить на горячие вопросы в итоге решил президент Байден в колонке для The Washington Post, опубликованной 18 ноября.

Учитывая тот факт, что администрация сейчас пытается решить проблемы с поддержкой и Украины, и Израиля, свою статью господин Байден начал с поиска общего в двух самых острых вооруженных конфликтах. По его мнению, мир переживает переломный момент, когда от сделанного сейчас выбора в условиях кризисов в Европе и на Ближнем Востоке будет зависеть будущее последующих поколений.

Джо Байден уверен, что как Россия, так и «Хамас» «борются за то, чтобы стереть с лица земли соседнюю демократию» и «надеются разрушить региональную стабильность».

В такой ситуации, считает президент США, мир ждет от Вашингтона «решения проблем современности», поскольку в этом и состоит «долг лидерства» Америки.

Проблема в том, что для урегулирования украинского конфликта у Джо Байдена рецепта пока не нашлось. Зато по палестино-израильскому вопросу президент США, похоже, решил предстать не лидером государства—союзника Израиля, а «честным брокером». «Мы твердо поддерживаем израильский народ, защищающий себя от убийственного нигилизма "Хамаса". 7 октября "Хамас" убил 1200 человек, в том числе 35 американских граждан, сотворив страшнейшее со времен холокоста злодеяние против еврейского народа, совершенное за один день. Были искалечены и убиты младенцы и дети, матери и отцы, бабушки и дедушки, инвалиды, даже те, кто пережил холокост… Вот уже более месяца семьи более 200 захваченных "Хамасом" заложников… живут в аду, с тревогой думая, живы их близкие или мертвы»,— писал Джо Байден.

И хотя лидер США выразил полную поддержку «израильскому народу» в защите от «Хамаса», всецело одобрить действия израильского государства он оказался не готов.

По словам господина Байдена, у него «разрывается сердце от кадров из Газы». «Палестинские дети плачут о потерянных родителях. Родители пишут имя своего ребенка на его руке или ноге, чтобы можно было его опознать, если случится худшее. Палестинские медсестры и врачи отчаянно пытаются спасти каждую драгоценную жизнь, почти не имея никаких ресурсов. Каждая невинная палестинская жизнь — это трагедия, которая разрывает семьи и общины»,— отметил глава Белого дома.

Он уверен, что «палестинский народ заслуживает собственного государства и будущего, свободного от "Хамаса"», а цель Вашингтона — «не просто прекращение войны сегодня, а прекращение войны навсегда». Только это, по мнению Джо Байдена, поможет разорвать «порочный круг насилия» и избежать повторения трагичных историй на Ближнем Востоке. Впрочем, мир и стабильность невозможны без реализации решения о создании двух государств.

«Решение о двух государствах, двух народах, живущих рядом в условиях равных свобод, возможностей и достоинства,— именно к этому должен привести путь к миру»,— написал господин Байден.

По его мнению, пока стороны при помощи посредников будут еще только двигаться к миру, власть в секторе Газа должна находиться в руках «возрожденной Палестинской администрации», которая сейчас правит только на Западном берегу реки Иордан. Джо Байден тут же решительно заявил «израильским лидерам, что экстремистское насилие против палестинцев на Западном берегу должно быть прекращено, а виновные в нем — привлечены к ответственности». Для большей уверенности президент США пообещал ввести санкции в отношении «экстремистов, нападающих на мирных жителей Западного берега».

В конце концов Джо Байден призвал всех «осудить антисемитизм, исламофобию и другие формы ненависти», а также пришел к выводу, что «великие трагедии и потрясения могут стать началом огромного прогресса». «Больше надежды. Больше свободы. Меньше ярости. Меньше недовольства. Меньше войн»,— призвал глава Белого дома.

В Израиле с посылом лидера своего ключевого союзника, впрочем, не согласились.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя колонку американского президента, заявил, что «администрация Палестинской автономии в ее нынешнем виде не в состоянии взять на себя ответственность за сектор Газа». Глава правительства также посчитал, что и США в конечном итоге согласятся с Израилем по этому вопросу. «Невозможно установить в секторе Газа гражданское правительство, которое поддерживает терроризм, поощряет терроризм, финансирует терроризм и обучает терроризму»,— пояснил господин Нетаньяху, напомнив, что глава ПНА Махмуд Аббас до сих пор не осудил массовые убийства, совершенные боевиками «Хамаса» 7 октября, а кроме того, уже когда-то управлял Газой и потерял над ней контроль.

Позицию премьера Израиля, как показывает последний опрос, разделяет значительная часть населения страны.

Так, 44% израильтян поддержали идею восстановления еврейских поселений в секторе Газа, которые были оттуда убраны еще в 2005 году в рамках политики одностороннего размежевания. Против еврейского строительства в Газе — 39%, еще 17% не определились.

Кроме того, 32% респондентов считают, что после зачистки ЦАХАЛом сектора Газа необходимо не только восстановить строительство поселений, но и передать власть на этой территории под контроль израильской армии. Чуть меньше — 30% — поддерживают решение по передаче управления в Газе международным силам. Еще 14% уверены, что правильно будет установить контроль ЦАХАЛа над сектором, но не заниматься строительством еврейских поселений. И лишь 10% опрошенных сходятся с Джо Байденом и согласны передать власть ПНА.

Аналитики отмечают, что как таковая дискуссия по этому вопросу официально еще не стартовала, а значит настроения в обществе могут измениться. Кроме того, в отличие от господина Нетаньяху, экс-премьер и член чрезвычайного кабинета, сформированного специально под войну с «Хамасом», Бени Ганц не столь однозначен в оценках. По его словам, сектором Газа не будет управлять ни Израиль, ни «Хамас», а что и кто будет — «обсуждается в других кабинетах». Он отметил, что сейчас необходимо победить в войне и вернуть заложников, а политикой можно будет заняться потом.

Между тем, как показывают последние опросы, именно Бени Ганц, возможно, окажется следующим премьером Израиля. Во всяком случае, на фоне разговоров о необходимости отставки правительства Биньямина Нетаньяху популярность экс-премьера резко выросла. По данным Channel 12, нынешняя правящая коалиция, заработавшая 64 мандата в 120-местном Кнессете, если бы выборы прошли сейчас, получила бы только 45 кресел. Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху и вовсе довольствовалась бы только 17 мандатами, в то время как партия «Национальное единство» Бени Ганца выиграла бы 36 мест, а вместе с союзными ему силами политик бы получил контроль над 70 голосами в парламенте. Не исключено, что именно его правительству и придется решать будущее сектора Газа.

Алексей Забродин