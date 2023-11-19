Из больницы «Аш-Шифа» в Газе эвакуировали 31 недоношенного младенца

Палестинское общество Красного Полумесяца (ПОКП) сообщило об эвакуации 31 недоношенного младенца из больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Эвакуация была организована совместно с сотрудниками ВОЗ и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Их перевезли на машинах скорой помощи ПОКП на юг, готовя к переводу в больницу Объединенных Арабских Эмиратов в Рафахе»,— сообщило ПОКП в соцсети X.

«Аш-Шифу» — самую крупную больницу в секторе Газа — накануне посетила совместная группа ООН по оценке гуманитарной ситуации во главе с ВОЗ. В пресс-релизе ВОЗ назвала больницу «зоной смерти». Сотрудники обнаружили следы обстрелов больницы и «братскую могилу у входа». Из-за нехватки воды, топлива и лекарств «Аш-Шифа» «прекратила существование как медицинское учреждение», утверждает ВОЗ.

По данным ВОЗ на 18 ноября, в больнице оставались 25 медицинских работников, 291 пациент, из них 32 младенца в критическом состоянии. 15 ноября армия Израиля объявила о военной операции в «определенном районе» больницы, где расположены командный центр и склад оружия «Хамаса». Боевики палестинского движения отрицали использование больницы в качестве военной базы.

Подробнее о ситуации в Газе — в материале «Над Газой не рассеивается туман войны».

Лусине Баласян