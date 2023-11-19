Финские военные прибыли на границу с РФ для помощи пограничникам

Финские военные прибыли на контрольно-пропускной пункт (КПП) Вартиус, расположенный на границе с Россией и временно закрытый местными властями, для оказания помощи пограничникам, которые возводят там временный барьер, сообщил телеканалу Yle начальник КПП Йоуко Киннунен. По его словам, сейчас рядом с КПП скопились мигранты, которых «Россия выталкивает на территорию Финляндии».

«Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения — временный барьер на границе. Эта мера обеспечивает работу пограничной станции. Вооруженные силы прибыли на помощь пограничникам. Сейчас в район КПП вытесняют мигрантов со стороны РФ. Создается впечатление, что российские власти против воли этих людей толкают их на сторону Финляндии»,— рассказал господин Киннунен..

По данным финской пограничной охраны, КПП Вартиус закрыт до 18 часов по местному времени.

Как сообщали власти Финляндии, накануне, 18 ноября, на восточные границы прибыли 220 просителей убежища. Днем на российско-финской границе застряли больше 30 мигрантов с Ближнего Востока, потому что их не пустили финские пограничники. Это произошло после того, как Финляндия закрыла четыре наиболее популярных КПП на границе с Россией: Иматра, Ниирале, Нуйямаа, Ваалимаа.

Президент Финляндии Саули Ниинистё публично называл наплыв мигрантов, который случился на финской границе этой осенью, «местью Кремля» за вступление его страны в НАТО. Он утверждает, что российские пограничники стали пропускать в Финляндию беженцев без визы ЕС, чего раньше не делали.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Пограничное состояние».

Александр Кислов