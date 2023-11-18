Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией

Сегодня вечером власти Финляндии временно закрыли пятый контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией в Кухмо, который находится рядом с КПП «Люття». Пункт закрыли из-за перегруза после прибытия 67 просителей убежища за один день. Об этом сообщает финское издание Itlalehti.

КПП «Вартиус», который находится в 900 км от закрытого накануне пункта «Ниирала», откроется только утром 19 ноября. Сегодня ночью Финляндия закрыла 4 наиболее популярных КПП на границе с Россией: «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа».

По данным погранслужбы Финляндии, сегодня, 18 ноября на восточные границы прибыли 220 просителей убежища. Днем на российско-финской границе застряли больше 30 мигрантов с Ближнего Востока, потому что их не пустили финские пограничники.

Сегодня около ста проживающих в Финляндии россиян провели митинг у парламента в Хельсинки. Они требовали разрешить пересекать границу Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания.

Президент Финляндии Саули Ниинистё называл наплыв мигрантов, который случился на финской границе этой осенью, «местью Кремля» за вступление его страны в НАТО. Он утверждает, что российские пограничники стали пропускать в Финляндию беженцев без визы ЕС, чего раньше не делали. В Кремле называли решение финских властей ошибочным «путем конфронтации».

Анастасия Ларина