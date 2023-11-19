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Коммерсантъ FM
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Пограничное состояние

Как развивается ситуация вокруг закрытия КПП в Финляндии

В первый день закрытия КПП на границе с Россией в Финляндию прибыл 71 беженец, речь идет о выходцах из Сирии, Ирака и Сомали. Об этом сообщили финские пограничные службы. Там уточнили, что зоны закрытых КПП сейчас огорожены, а движение транспорта полностью остановлено. С 18 ноября не работают КПП Вяртсиля, Торфяновка, Брусничное и Светогорск. Три из них находятся в Ленинградской области, один в Карелии.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Ограничения, как уверяют финские власти, введены из-за наплыва нелегальных мигрантов и будут действовать вплоть до 18 февраля. Открытыми остаются четыре пограничных пункта, все они находятся на севере страны в отдаленных районах.

Попасть из Финляндии в Россию все еще можно по альтернативным маршрутам, рассказала “Ъ FM” жительница Хельсинки Анастасия. Впрочем, по ее словам, есть опасения, что и они скоро будут закрыты: «У многих финнов бэкграунд связан с Россией, например, у меня родственники там остались, за которыми надо ухаживать или навещать их.

Какие страны могут последовать примеру Финляндии с закрытием КПП

Кроме того, сейчас же праздники, и очень многие планировали ездить в РФ или принимать гостей оттуда. Но из-за того, что закрылись КПП, все очень сильно усложнилось. Я должна была ехать в Москву, чтобы навестить своих родственников, и мне пришлось в экстренном порядке менять все билеты.

Маршрут должен был начаться в Хельсинки, оттуда на автобусе я планировала доехать до Санкт-Петербурга. Теперь придется сначала паромом отправляться в Таллин, затем уже в Питер.

Но пугает то, что Эстония тоже грозится закрыть свои КПП. И тогда объезд будет очень сложным, потому что останется вариант дороги через Хельсинки до Санкт-Петербурга, а это больше 1 тыс. км.

Просто из Хельсинки доехать до ближайшего открытого КПП — это восемь часов пути на машине, и никаких автобусов нет пока что.

Вместе с тем билеты до Санкт-Петербурга можно было купить примерно за €40-€100, стоимость дороги через Эстонию по деньгам получается примерно такой же. Но проблема в том, что если расписание парома и автобуса не совпадают, то есть вероятность ночевки в Таллине, а это еще примерно €50.

Если говорить про настроения в обществе, то половина финнов рады, что границу закрыли, половина — в шоке и не понимают, как это так».

Какие санкции в отношении российских компаний ввели в Финляндии

Ранее в Финляндии создали петицию против закрытия пограничных пунктов с Россией. По словам ее авторов, решение властей «противоречит правам человека» и «разрывает семейные связи». Документ уже подписали около 10 тыс. человек. В Хельсинки после закрытия КПП сотни жителей вышли на акцию протеста.

В финской столице подобные митинги проходят крайне редко, рассказала “Ъ FM” одна из его участниц Наталья: «Для русскоязычных людей в Финляндии это небывалое количество, потому что обычно граждане весьма пассивны и не ходят на такие мероприятия.

В основном во время митинга говорилось о том, насколько сильно мы, русскоязычное население Финляндии, разочаровались в этом жесте страны, мы ведь полностью доверяли такому правовому государству.

Также лозунги касались того, что многие не смогут провести Рождество с родственниками, то есть люди требовали, чтобы им дали возможность посетить родных, а они могли бы приехать сюда. Например, у меня сейчас в Москве мама. Она поехала туда по делам и за один день не смогла доехать до Хельсинки. Сейчас при всем желании это невозможно технически. И в такой ситуации оказались огромное количество людей.

Во время митинга был только один пожилой человек, который ходил вокруг и кричал: "Русские, домой!" Но русские хотели бы домой, но нас уже не пускают».

Между тем ранее появилась информация о том, что на пропускном пункте Вяртсиля финские пограничники применили газ против 30 человек, которые пытались пересечь границу пешком и на велосипедах. Сотрудники пропускного пункта со стороны Финляндии в последние дни действительно вели себя более агрессивно, поделился житель поселка Вяртсиля Аганес: «Пограничники вели себя довольно-таки резко. На российской стороне все было тихо и спокойно.

Вместе с тем закрытие КПП отразилось не только на нашей жизни, но и на жителях ближайшего к нам города Сортавала. У нас были очень тесные отношения с финскими гражданами. Очень много друзей, многие там работают или учатся. Что касается информации о наплыве беженцев, то мы ничего подобного не ощущали. Было спокойно, не было никакого массового появления мигрантов».

В ночь на 19 ноября из-за перегруженности власти Финляндии также временно закрыли уже пятый КПП — Вартиус. С российской стороны это пункт Люття в Карелии. За субботу туда прибыли 67 просителей убежища. При этом, по информации Reuters, несколько человек смогли преодолеть заграждения возле одного из неработающих КПП.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева, Ульяна Горелова

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