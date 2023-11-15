Израильская армия проводит «точечную» операцию в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что проводит «точечную» и «эффективную» операцию против членов радикального движения «Хамас» в крупнейшей больнице сектора Газа «Аш-Шифа».

Как говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа, в ходе боевых действий на территории больницы израильские военные будут делать все, чтобы избежать жертв и пострадавших среди гражданских лиц.

«Основываясь на разведывательной информации и оперативной необходимости, силы Армии обороны Израиля проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в отдельном районе в больнице "Аш-Шифа"»,— поясняют израильские военные, уточняя, что большинство пациентов больницы и укрывающихся в ней беженцев были заблаговременно эвакуированы при содействии бойцов ЦАХАЛа.

Также отмечается, что в состав сил ЦАХАЛа, которые участвуют в операции в больнице, входят медицинские бригады и лица, говорящие по-арабски, которые прошли специальную подготовку, чтобы «в этой сложной и чувствительной обстановке не причинить вреда гражданским лицам, используемым "Хамасом" в качестве живого щита».

Война Израиля с «Хамасом» длится с 7 октября. При вторжении боевиков на территорию Израиля погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. Согласно информации «Хамаса», число жителей Газы, погибших в результате боев, достигло 11,3 тыс. 27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Баталии вокруг больниц».

Александр Кислов