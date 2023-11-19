Лидер российских шахмат Ян Непомнящий очень неплохо выступил на предпоследнем этапе серии Grand Chess Tour. В супертурнире в Сент-Луисе, в котором гроссмейстеры играли в быстрые шахматы и блиц, Непомнящий занял третье место. Оно сохранило ему шансы попасть в призовую тройку по итогам всего Grand Chess Tour. Его финальный этап стартует в том же Сент-Луисе на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заняв третье место на предпоследнем этапе Grand Chess Tour, Ян Непомнящий (слева) сохранил шансы попасть в призовую тройку по итогам всей серии

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour Заняв третье место на предпоследнем этапе Grand Chess Tour, Ян Непомнящий (слева) сохранил шансы попасть в призовую тройку по итогам всей серии

Фото: Lennart Ootes / Grand Chess Tour

Турнир в Сент-Луисе был пятым этапом крупнейшей сейчас в шахматах коммерческой серии с призовым фондом $1,4 млн. Одним из главных его действующих лиц оказался Ян Непомнящий, для которого Grand Chess Tour — возможность подсластить, видимо, не такой уж сладкий привкус от очередного шахматного сезона. В его рамках Непомнящий во второй раз участвовал в матче за титул чемпиона мира, но весной уступил в нем на тай-брейке китайцу Дин Лижэню. У него было еще несколько довольно болезненных осечек (например, на Кубке мира в Баку в августе), а по-настоящему ценных успехов — вроде сентябрьского первого места на сильном по составу турнире Levitov Chess Week — немного.

В Сент-Луисе Ян Непомнящий между тем выглядел совсем неплохо.

Он неровно провел первую половину состязания — ту, в которой десять гроссмейстеров, в том числе такие звезды, как американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, голландец Аниш Гири, французы Максим Вашье-Лаграв и Алиреза Фирузджа, бились в рапид, но по крайней мере не слишком, всего на очко, отстал от неожиданно возглавившего гонку за золотом невысоко котировавшегося представителя США Рея Робсона.

А вот в блицчасти Непомнящий был уже очень хорош. Он даже в какой-то момент очутился вплотную к лидерству. Нужно было лишь сохранить тонус и концентрацию в концовке. Но он в самый неподходящий момент провалился в партии с Фирузджей. В итоге за первое место в заключительном туре дрались Каруана и Вашье-Лаграв. И это была очень интересная партия. Вашье-Лаграв, отстававший на пол-очка, нуждался в победе черными и смог в эндшпиле получить такую позицию, которая с точки компьютера и имевших возможность анализировать ее спокойно, без оглядки на убегающие секунды экспертов представлялась чуть ли не гарантирующей ему выигрыш. Но француз ошибся, и Каруана отстоял ничью. Ян Непомнящий же ограничился дележом третьего места с вьетнамцем Ле Куанг Льемом. При этом, если брать результаты исключительно блицпартий, то россиянин с 11 очками оказался на верхушке иерархии вместе с вьетнамским гроссмейстером и Каруаной.

Теперь Яна Непомнящего ждет еще одно важное и дорогое соревнование в том же Сент-Луисе. Во вторник в этом городе открывается финальный турнир Grand Chess Tour — Sinquefield Cup.

В нем контроль уже будет классическим, а подбор участников станет еще мощнее. К Каруане, Вашье-Лаграву, Фируздже, Со, Гири добавятся другие знаменитости — американцы Левон Аронян и Леньер Домингес, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, румын Рихард Раппорт.

Непомнящий благодаря неплохим показателям в первом сент-луисском турнире (дележ третьего места принес ему 7,5 очка в зачет серии) сохранил шансы очутиться в призовой тройке по итогам серии, в которой за чистую победу в турнире полагается 13 баллов. У россиянина их сейчас в общей сложности 19,5 балла. Вне досягаемости лишь Фабиано Каруана (33 очка). А вот Алиреза Фирузджа и Уэсли Со совсем рядом — 21,75 и 19,75 очка. Есть еще Магнус Карлсен с 26 очками. Но норвежец, и после отказа от чемпионского титула по-прежнему располагающийся выше всех в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), в Сент-Луисе не будет играть.

Алексей Доспехов