Ян Непомнящий вернулся к победе

Лидер российских шахмат Ян Непомнящий очень убедительно выиграл сильный по составу турнир Levitov Chess Week, опередив на два очка по его итогам ближайших преследователей. Этот успех стал для российского гроссмейстера, по сути, первым после череды неудач, которая последовала за проигранным им весной матчем за титул чемпиона мира против китайца Дин Лижэня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Непомнящий чрезвычайно убедительно выиграл турнир Levitov Chess Week: в 18 партиях он одержал 11 побед, оторвавшись от ближайших преследователей на два очка

Фото: Леннарт Утс Ян Непомнящий чрезвычайно убедительно выиграл турнир Levitov Chess Week: в 18 партиях он одержал 11 побед, оторвавшись от ближайших преследователей на два очка

Фото: Леннарт Утс

Крупный турнир, который запустил основатель одного из самых популярных шахматных YouTube-каналов, бывший председатель правления Российской шахматной федерации Илья Левитов, прошел в Амстердаме во второй раз. Дебют состоялся в 2019 году, когда еще никто не подозревал о том, сколько всяких драматических происшествий ждет мир и особенно Россию, в том числе ее спортсменов, в ближайшее время. И первым победителем Levitov Chess был как раз Ян Непомнящий, у которого впереди тоже было много всяких событий, приятных и не очень. В 2019 году он являлся просто очень сильным шахматистом. Вскоре Непомнящий превратится в безусловного флагмана российских шахмат, получит право сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за титул чемпиона мира, разгромно проиграет ему, потом снова добудет претендентский статус — и снова упустит шанс завоевать престижнейшее звание, теперь — в схватке не с отказавшимся от него Карлсеном, а с китайцем Дин Лижэнем.

Эта победа в соревнованиях Levitov Chess Week была для него, возможно, даже ценнее предыдущей из-за контекста.

Матч против Яна Непомнящего с Дин Лижэнем в Астане завершился в конце апреля жутко обидным поражением россиянина. Он все время вел в счете, но в конце концов уступил на тай-брейке. Так вот, после этого оба оппонента попытались избежать традиционной для таких ситуаций паузы в выступлениях и сразу вернуться в соревнования. Дин Лижэнь, потерпев несколько осечек, явно не украшающих его новый статус, кажется, быстро понял, что прежний тонус ему набирать еще долго, и исчез из поля зрения. Непомнящий в отличие от китайца решил никаких перерывов не делать и играл по своем нормальному графику, то есть довольно часто. Только вот его результаты совершенно не соответствовали ни рейтингу, ни свежим достижениям.

Ян Непомнящий терпел неудачу за неудачей. Место в хвосте первой десятки на супертурнире Superbet Chess Classic, вылет в 1/8 финала Кубка мира с проигрышем Видиту Гуджрати, проигрыш Магнусу Карлсену в онлайн-турнире Speed Chess Championship с унизительным счетом 9,5:20,5, прекрасно иллюстрирующим содержание этого матча: на фоне норвежского исполина Непомнящий выглядел совершенно невнятно. В общем, все происходившее с ним походило даже не на спад, а на полноценный кризис. И в этом смысле выигрыш Levitov Chess Week должен был сослужить россиянину неплохую службу хотя бы в психологическом плане — как доказательство того, что его класс никуда все-таки не делся.

Важно, что второй амстердамский турнир собрал чрезвычайно яркий состав участников, которые играли в быстрые шахматы. Случайных людей среди них не было, сплошь знаменитости с шикарным послужным списком. В этом составе нашлось место и для 14-го и 15-го чемпионов мира — Владимира Крамника с Вишванатаном Анандом, и для группы элитных гроссмейстеров, входящих в десятку рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) или находящихся не так уж далеко от нее,— Левона Ароняна, Уэсли Со, Петра Свидлера, Даниила Дубова, Шахрияра Мамедьярова, Александра Грищука, Бориса Гельфанда.

Ян Непомнящий разгонялся неубедительно. Стартовые его партии даже намекали на то, что кризис никуда не делся, раз уж он допускает столько грубых и раньше совсем не свойственных ему просчетов.

Но постепенно Непомнящий прибавлял и во второй половине соревнования смотрелся уже самим собой прежним — хищником, не упускающим возможности смертельно укусить соперника, прекрасно ориентирующимся в сложных и острых позициях.

О стилистике, в которой Ян Непомнящий добрался до приза, идеально рассказывает статистика. В 18 партиях у него 11 побед — редчайшая «результативность» даже для рапида. А еще о качестве его игры хорошо рассказывает отрыв от ближайших преследователей. Ими оказались Левон Аронян и Петр Свидлер, отставшие от Непомнящего на два очка.

Алексей Доспехов