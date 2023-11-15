Песков о закрытии КПП Финляндией: сожалеем, что выбран путь дистанцирования

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал планы Финляндии ограничить работу КПП на границе с Россией. Он выразил сожаление, что финские власти дистанцируются от хороших отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Глубоко сожалеем, что руководство Финляндии выбрало путь по такому сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

Накануне глава финского МВД Мари Рантане сообщила, что ведомство готовится к ограничению движения на границе с Россией. Министр объяснила, что Хельсинки опасается роста числа нелегальных мигрантов. Финляндия ранее ограничила въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами, также не пропускают и въезжающих на велосипедах.

Лаура Кеффер