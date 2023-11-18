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Коммерсантъ FM
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РБК: больше 30 мигрантов с Ближнего Востока застряли на границе РФ и Финляндии

В Финляндию не пустили больше 30 мигрантов из стран Ближнего Востока, все они застряли на КПП «Торфяновка» на российско-финской границе. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В ночь на 18 ноября на велосипедах в Финляндию попытались попасть 32 мигранта из Сирии, Ирака, Пакистана, Египта и Сомали. Российские пограничники КПП «Торфяновка» пропустили их, а вот финские на КПП «Ваалимаа» их пропускать отказались.

Сейчас мигранты пребывают на территории КПП «Торфяновка» и ждут оформления документов для возвращения в РФ. Один из мигрантов заявил, что им оказывают помощь российские пограничники. Однако мужчина собирается снова попробовать попасть в Финляндию.

Вчера вечером, 17 ноября, 30 мигрантов на КПП «Ниирала» (или КПП «Вяртсиля» со стороны России) пытались попасть в Финляндию на велосипедах, но финские пограничники применили против них газ.

Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией сегодня, 18 ноября, из-за наплыва мигрантов. Они заработают вновь после 18 февраля 2024 года. По информации Ilta-Sanomat, за год на юго-восточной границе подали 335 заявлений с просьбой о предоставлении убежища. Большинство из мигрантов прибыли нынешней осенью.

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что наплыв мигрантов — это «месть Кремля» за вступление в НАТО. По его словам, нынешней осенью российские пограничники начали пропускать в Финляндию беженцев без действующей визы ЕС, хотя раньше они этого не делали. В Кремле говорили, что Финляндия выбрала ошибочный «путь конфронтации».

Анастасия Ларина

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