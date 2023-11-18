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Коммерсантъ FM
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Россияне провели акцию протеста в Хельсинки из-за закрытия КПП на границе с РФ

Сотни россиян, живущих в Хельсинки, провели акцию протеста у здания финского парламента из-за закрытия четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Акция была организована «частными лицами», полицию проинформировали заранее, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

Участники акции рассказали MTV3, что из-за решения финского правительства они не могут увидеться с членами семьи, которые находятся на территории России. Helsingin Sanomat публикует фотографии, на которых видны плакаты с надписью: «We do need borders opened to see and care about our children, parents, relatives and friends» («Нам нужны открытые границы, чтобы видеть наших детей, родителей, родственников и друзей и заботиться о них»).

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Как передают СМИ, участники протеста просили не ограничивать пересечение границы с Россией для лиц с двойным гражданством. Многие также вышли с плакатами на финском языке: «Perhesiteet eivt ole etuoikeus!» («Семейные связи не привилегия!»), «Perheetn Joulu 2023» («Рождество без семьи 2023»), «Perheille SEIS, mutta kaasua tulee» («Семья стой, газ иди»), «Liikkumisen vapaus on perusoikeus» («Свобода передвижения — конституционное право»), передает «РИА Новости».

Правительство Финляндии решило закрыть КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» на границе с Россией с 18 ноября нынешнего года до 18 февраля 2024-го. Решение объяснили ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории России. MTV3 со ссылкой на источники в правительстве сообщал, что МВД Финляндии готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией в качестве резервной меры.

Лусине Баласян

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