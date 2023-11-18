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Коммерсантъ FM
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Новогодний разлет

Куда отправятся российские туристы на зимних каникулах

Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Египет и Турция стали самыми популярными направлениями на новогодние каникулы. К таким выводам по итогам исследования пришли аналитики турсервиса Travelata.ru. Так две трети туристов собираются отпраздновать 2024-й за рубежом. При этом увеличивается число россиян, которые выбирают отечественные курорты — с 33% до 35%. Какие направления наиболее популярны? И в какую сумму обойдется отдых за границей?

Подробности — в справке “Ъ FM”:

Пятая часть туристов собираются встретить Новый год в ОАЭ. Отдых на неделю на двоих там в среднем выйдет в 300 тыс. руб. — это на 10% больше, чем годом ранее

Второе место по популярности среди зарубежных направлений занимает Египет, такая поездка будет стоить чуть дешевле — в районе 280 тыс. руб. Каждый 10-й во время каникул намерен отдыхать в Турции. Средний чек тура составит 235 тыс. руб.

Такая же часть респондентов планирует отдых в Таиланде — это самое дорогое направление. Стоимость поездки в Юго-Восточную Азию подходит к 400 тыс. руб.

Все чаще россияне выбирают размещение в отелях категории «четыре звезды» и систему питания ultra all inclusive. По данным Travelata.ru объем бронирования за год вырос в полтора раза.

Собеседники “Ъ FM” не исключают скидок и специальных предложений по отдельным направлениям, но начнутся они с середины декабря. Чек на поездки перед Новым годом традиционно вырастает в два раза, рассказывает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Что касается дальнего зарубежья, страна №1 для россиян — ОАЭ. Туда летает больше 700 рейсов в неделю из российских городов. Страна №2 — это Таиланд. Причем для азиатской части России это главное направление. Страна №3 — Турция, как ни странно, хотя купаться на Новый год в море там будет уже невозможно. Однако Турция популярна в силу того, что из Стамбула очень много транзитных направлений в Европу. И вот неожиданность этого года: опустился Египет, который всегда зимой был в тройке лидеров. Но в 2023 году из-за высоких цен и из-за конфликта на Ближнем Востоке Египет прочно обосновался на четвертом месте.

Сколько стоит горнолыжный отдых в России

Цены на отдых в ОАЭ сейчас находятся на уровне 150 тыс. руб. Это "четыре звезды" на двоих на неделю с вылетом из Москвы, с трансфером и проживанием. В Турции можно найти пятизвездный отель за эти же деньги, причем по системе "все включено" на двоих на неделю. И Таиланд резко подорожал, но люди все равно туда летят. Проживание там недорогое, а вот авиабилеты, к сожалению, достаточно дорогие — туда-обратно стартует от 80 тыс. руб.

На чем туристы могут сейчас сэкономить? В начале декабря можно купить путевку в Таиланд за 200 тыс. руб. на двоих, на 10 дней с вылетом из Москвы. И этот же отель только с вылетом, например, не 5 декабря, а, скажем, 30 декабря, стоит уже не 200 тыс. руб., а 400 тыс. руб. То есть цена увеличивается ровно в два раза. И она будет держаться как минимум до конца января».

Среди премиальных направлений наиболее популярны поездки на Мальдивы, Сейшелы и Кубу. Недельный тур на двоих стоит в среднем 500-600 тыс. руб. При этом некоторые россияне выбирают путешествие сразу по нескольким странам, отмечает руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр:

«Мировые отельеры поняли в пандемию, что выиграют маржинальные гостиницы. Много низкокачественных отелей закрылось на всех курортах. И отельеры переориентировались на качество, то есть меньше туристов, но больше заработка. Поэтому люксовый сегмент очень сильно вырос.

Туроператоры выводят на рынок новые неординарные маршруты. Сейчас на рынке много комбинированных туров. В Азии, допустим, совмещают Индонезию, Сингапур. Сингапур — с Бали. Если летят в Индонезию, то смотрят не только Бали, но и остров Флорес с перелетом на Яву.

Почему туроператоры начали оптимизировать полетные программы в Египет

Таиланд совмещают с Сиамскими островами, комбинируют с экскурсией в Чиангмай. На той же Шри-Ланке очень много эксклюзивных предложений не только по чайным плантациям — это классические направления, но и выезд в горы Сигирии. Африка — это вообще раздолье. Туристы приезжают в ЮАР, смотрят парки, знаменитое побережье пингвинов возле Столовой горы.

Летают из ЮАР в Замбию, Зимбабве, посмотреть на водопад Виктория. Поездку на Мадагаскар совмещают с Маврикием, Мадагаскар — с Сейшелами. Состоятельные туристы хотят посмотреть на все».

Внутренние туры в премиальном сегменте подорожали за последние несколько лет на треть, заявляли в Российском союзе туриндустрии. Особый спрос операторы отмечают на поездки в Сочи, на Камчатку и Алтай. Размещение в отеле стартует от 300 тыс. руб., а в среднем весь отдых обойдется в 2 млн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

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