Египту не хватило туристов

Ограниченный спрос и военный конфликт на Ближнем Востоке вынуждают российских туроператоров оптимизировать запланированные полеты в Египет. Решение свернуть блочную программу уже принял Tez Tour. Кроме того, сейчас Египет конкурирует с другими направлениями. Турпоток из РФ в эту страну по итогам 2023 года может увеличиться на 11% год к году, в то время как в целом в сегменте зарубежных турпоездок рост превысит 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Туроператоры начали оптимизировать полетные программы в Египет, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Этому заявлению предшествовало сообщение Ассоциации туроператоров России о том, что туроператор Tez Tour решил свернуть блочную программу авиаперелетов в Египет на рейсах Red Wings с 26 ноября из-за недостаточного спроса и низкой рентабельности направления. В конце октября о решении свернуть запланированную полетную программу в Шарм-эш-Шейх из Волгограда за три дня до ее старта сообщал туроператор Izi Tour.

В случае с Tez Tour речь идет о полетах из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани, запланированных до апреля 2024 года. Клиентам, путешествия которых планировались с 26 ноября, предложат вернуть деньги или перебронировать туры на другие направления. Свое решение туроператор объяснил ростом себестоимости услуг, непростой экономической ситуацией, геополитической обстановкой на Ближнем Востоке. Отраслевое издание «Турдом» ранее указывало на сложности Tez Tour с принимающей стороной: туристов, которых отправляла компания в Египет, не заселяли в местных отелях из-за отсутствия свободных номеров.

Собеседник «Ъ» на туррынке обращает внимание на то, что рейсы Red Wings в Египет фрахтует другой туроператор — Fun & Sun, где сообщили «Ъ», что не планируют пересматривать полетную программу в Египет, ссылаясь на хороший спрос. В Red Wings пояснили, что полетная программа в Египет консолидируется и управляется несколькими туроператорами. Отказ одного из них от реализации пакетных туров, сам по себе, не может служить причиной отмены полетов, добавили там.

Один из собеседников «Ъ» в экспертном сообществе допускает, что авиакомпания могла пересмотреть условия фрахтования. «Ситуация выглядит так, будто для Tez Tour отменили скидки или повысили стоимость перелета на фоне отсутствия заявлений остальных туроператоров прекращать продажу туров»,— пояснил он. В «Пегас Туристик» заявили о намерении продолжить программу на рейсах лоукостера Air Cairo (подконтрольна авиакомпании Egypt Air). В Azur Air и «Интуристе» также не планируют отменять полеты.

Спрос на Египет пока стабилен. В «Слетать.ру» говорят, что направление в первой половине ноября лидировало по продажам туров, формируя 27,5% бронирований.

Такой доля страны была и год назад, а к концу октября продажи выросли на 8%. Аннуляции туров в Египет, по данным «Слетать.ру», единичны.

Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев тоже называет Египет лидером, говоря о росте продаж год к году на 24%. «Небольшой спад бронирований был отмечен 8 октября, но туристы очень быстро освоились»,— отмечает он. Основной поток россиян, по данным Travelata.ru, направляется в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Средний чек при бронировании тура в ноябре составил 145,8 тыс. руб., что на 12,5% больше год к году.

Несмотря на позитивную в целом динамику, продажи Египта все же ниже первоначальных ожиданий операторов, признают собеседники «Ъ» на рынке.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассчитывает, что страну в нынешнем году суммарно посетит около 1 млн туристов из России — это на 11% меньше, чем годом ранее. Динамика отстает от общих темпов роста выездного потока. В общей сложности количество выездов россиян за рубеж за первые девять месяцев года, по данным Погранслужбы ФСБ, выросло на 20,5%, до 21 млн.

Господин Горин поясняет, что укрепление рубля сейчас стимулирует выездной поток. С восстановлением полетных программ растет и конкуренция между выездными направлениями, замечает эксперт. Годом ранее туроператоры также были вынуждены корректировать полетные программы в Египет, столкнувшись с ограниченным спросом на направлении (см. «Ъ» от 14 октября 2022 года).

Александра Мерцалова, Айгуль Абдуллина