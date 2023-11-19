Пора на лыжи

В конце ноября на туристическом рынке традиционно стартует горнолыжный сезон. Учитывая непростую логистику и относительно высокие цены на путешествия в Европу, основной спрос в этом году, вероятно, будет сосредоточен внутри страны. «Деньги» выяснили, во сколько туристам сейчас обходятся поездки на популярные российские горнолыжные курорты.

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Горные лыжи — одно из ключевых направлений зимнего отдыха. На подобные курорты, согласно недавнему опросу «Яндекс Путешествий», 38% потенциальных туристов отправляются как минимум раз в год, а 30% — выбираются несколько раз за сезон. 55% соотечественников для горнолыжного отдыха в этом году выбирают отечественные дестинации, 41% рассчитывает покататься в странах дальнего зарубежья, а 4% — посетить курорты постсоветского пространства.

Возможности для поездок на горнолыжные курорты за рубежом сейчас все еще ограничены, однако директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев вспоминает, что в прошлом году туроператоры достаточно активно пытались познакомить россиян с сербскими и турецкими дестинациями, но цена поездки для многих путешественников оказалось слишком высокой, и энтузиазма на рынке не было. Сейчас зарубежные горнолыжные направления, по наблюдениям эксперта, более популярны у самостоятельных путешественников. «Такие туристы охотнее готовы заниматься получением виз и лететь с пересадками, чтобы добраться, например, до курортов в Альпах»,— отмечает господин Козырев. Он не исключает, что подобная поездка обойдется заметно дороже, чем путешествие в Сочи. В «Слетать.ру» констатируют, что туристы в этом году активно интересуются турами на горнолыжные курорты России с заездами с середины декабря по конец февраля.

45% туристов, согласно опросу «Яндекс Путешествий», рассчитывают уложить поездку на горнолыжный курорт в сумму до 50 тыс. руб., 43% готовы потратить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а 12% — не жалко и больше. Правда, найти бюджетные варианты для почти половины опрошенных даже внутри страны в этом году будет не так-то просто. По данным Travelata.ru, уже в начале ноября средняя цена забронированного тура в Красную Поляну на зимний сезон 2023–2024 составляла 83,1 тыс. руб. За год этот показатель увеличился на 53% год к году. Локация в этом году аккумулирует 75% тематического спроса. В «Слетать.ру» долю направления в структуре продаж оценивают в 60%, говоря о двукратном увеличении среднего чека. Средняя цена, по данным сервиса, составляет 124,5 тыс. руб. Зимний Сочи привлекает гостей разнообразным гостиничным фондом и горнолыжными трассами различной сложности.

Поездки на Шерегеш, сформировавшие 16% продаж, по данным Travelata.ru, обходятся в среднем в 94,8 тыс. руб., подорожав за год на 6%. Средний чек для туристов, собравшихся на Домбай, немного ниже — 71,6 тыс. руб. В «Слетать.ру» путешествие на горнолыжные курорты Кавказских Минеральных Вод в среднем оценивают в 95 тыс. руб. Этот показатель за год вырос на 95%.

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В качестве альтернативы планирующие отдохнуть внутри страны горнолыжники могут рассмотреть путешествие в Хибины, где расположен, в частности, знаменитый курорт «Большой Вудъявр». Цена номера в санатории «Тирвас» в декабре начинается от 5 тыс. руб. в сутки. Прямой перелет из Москвы в ближайший к Хибинам аэропорт и обратно на 11–17 декабря обойдется в 19 тыс. руб.

Лучшие российские горнолыжные курорты по версии туристов (%) Выйти из полноэкранного режима Локация Доля выбравших турнаправление Красная Поляна 49 Шерегеш 21 Белокуриха 18 Домбай 17 Архыз 16 Открыть в новом окне Источник: опрос «Яндекс Путешествий».

Заинтересовать туристов может не только горнолыжный отдых: в «Слетать.ру» говорят о росте популярности экскурсионных туров в Мурманскую область. Зимой путешественники приезжают в регион для того, чтобы увидеть северное сияние. За ночь в отеле Мурманска туристы, по данным «Яндекс Путешествий», платят в среднем 4,4 тыс. руб.

В качестве горнолыжного направления можно рассматреть и Дальний Восток. Например, в Южно-Сахалинске работает курорт «Горный воздух». Прямой перелет в город из Москвы и обратно 11–17 декабря будет стоить около 26 тыс. руб. Бронирование отеля в Южно-Сахалинске в этом сезоне, по данным «Яндекс Путешествий», обходится пользователям в среднем в 6,6 тыс. руб. Достаточно популярный вариант отдыха на Камчатке — катание на нетронутых склонах вне трасс — фри-райд. Подобные путешествия нередко предусматривают перемещения на вертолете и могут быть дорогостоящими. Так, на сайте Russia Discovery восьмидневная тематическая программа «На пике адреналина» на Камчатке стоит 295 тыс. руб.

Александра Мерцалова