Пора на лыжи
Сколько стоит горнолыжный отдых в России
В конце ноября на туристическом рынке традиционно стартует горнолыжный сезон. Учитывая непростую логистику и относительно высокие цены на путешествия в Европу, основной спрос в этом году, вероятно, будет сосредоточен внутри страны. «Деньги» выяснили, во сколько туристам сейчас обходятся поездки на популярные российские горнолыжные курорты.
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Горные лыжи — одно из ключевых направлений зимнего отдыха. На подобные курорты, согласно недавнему опросу «Яндекс Путешествий», 38% потенциальных туристов отправляются как минимум раз в год, а 30% — выбираются несколько раз за сезон. 55% соотечественников для горнолыжного отдыха в этом году выбирают отечественные дестинации, 41% рассчитывает покататься в странах дальнего зарубежья, а 4% — посетить курорты постсоветского пространства.
Возможности для поездок на горнолыжные курорты за рубежом сейчас все еще ограничены, однако директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев вспоминает, что в прошлом году туроператоры достаточно активно пытались познакомить россиян с сербскими и турецкими дестинациями, но цена поездки для многих путешественников оказалось слишком высокой, и энтузиазма на рынке не было. Сейчас зарубежные горнолыжные направления, по наблюдениям эксперта, более популярны у самостоятельных путешественников. «Такие туристы охотнее готовы заниматься получением виз и лететь с пересадками, чтобы добраться, например, до курортов в Альпах»,— отмечает господин Козырев. Он не исключает, что подобная поездка обойдется заметно дороже, чем путешествие в Сочи. В «Слетать.ру» констатируют, что туристы в этом году активно интересуются турами на горнолыжные курорты России с заездами с середины декабря по конец февраля.
45% туристов, согласно опросу «Яндекс Путешествий», рассчитывают уложить поездку на горнолыжный курорт в сумму до 50 тыс. руб., 43% готовы потратить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., а 12% — не жалко и больше. Правда, найти бюджетные варианты для почти половины опрошенных даже внутри страны в этом году будет не так-то просто. По данным Travelata.ru, уже в начале ноября средняя цена забронированного тура в Красную Поляну на зимний сезон 2023–2024 составляла 83,1 тыс. руб. За год этот показатель увеличился на 53% год к году. Локация в этом году аккумулирует 75% тематического спроса. В «Слетать.ру» долю направления в структуре продаж оценивают в 60%, говоря о двукратном увеличении среднего чека. Средняя цена, по данным сервиса, составляет 124,5 тыс. руб. Зимний Сочи привлекает гостей разнообразным гостиничным фондом и горнолыжными трассами различной сложности.
Поездки на Шерегеш, сформировавшие 16% продаж, по данным Travelata.ru, обходятся в среднем в 94,8 тыс. руб., подорожав за год на 6%. Средний чек для туристов, собравшихся на Домбай, немного ниже — 71,6 тыс. руб. В «Слетать.ру» путешествие на горнолыжные курорты Кавказских Минеральных Вод в среднем оценивают в 95 тыс. руб. Этот показатель за год вырос на 95%.
Фото: Getty Images
В качестве альтернативы планирующие отдохнуть внутри страны горнолыжники могут рассмотреть путешествие в Хибины, где расположен, в частности, знаменитый курорт «Большой Вудъявр». Цена номера в санатории «Тирвас» в декабре начинается от 5 тыс. руб. в сутки. Прямой перелет из Москвы в ближайший к Хибинам аэропорт и обратно на 11–17 декабря обойдется в 19 тыс. руб.
Лучшие российские горнолыжные курорты по версии туристов (%)
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Источник: опрос «Яндекс Путешествий».
Заинтересовать туристов может не только горнолыжный отдых: в «Слетать.ру» говорят о росте популярности экскурсионных туров в Мурманскую область. Зимой путешественники приезжают в регион для того, чтобы увидеть северное сияние. За ночь в отеле Мурманска туристы, по данным «Яндекс Путешествий», платят в среднем 4,4 тыс. руб.
В качестве горнолыжного направления можно рассматреть и Дальний Восток. Например, в Южно-Сахалинске работает курорт «Горный воздух». Прямой перелет в город из Москвы и обратно 11–17 декабря будет стоить около 26 тыс. руб. Бронирование отеля в Южно-Сахалинске в этом сезоне, по данным «Яндекс Путешествий», обходится пользователям в среднем в 6,6 тыс. руб. Достаточно популярный вариант отдыха на Камчатке — катание на нетронутых склонах вне трасс — фри-райд. Подобные путешествия нередко предусматривают перемещения на вертолете и могут быть дорогостоящими. Так, на сайте Russia Discovery восьмидневная тематическая программа «На пике адреналина» на Камчатке стоит 295 тыс. руб.
Средняя цена билетов на лучшие российские горнолыжные курорты по версии туристов (тыс. руб. туда и обратно)
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Источник: данные бронирований «Яндекс Путешествий».