Второй тестовый запуск Starship завершился неудачей

Компания SpaceX провела второй испытательный запуск ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship. Первая ступень ракеты успешно отделилась, но взорвалась в воздухе. Согласно трансляции SpaceX в соцсети X, связь со второй ступенью была потеряна примерно через десять минут полета.

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Starship запустили со стартовой площадки Starbase SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 7:00 по местному времени (16:00 мск).

Ожидалось, что в рамках тестового полета Starship выполнит неполный виток вокруг Земли, а затем корабль Ship 25 приводнится в Тихом океане. Во время первого тестового полета, проведенного 20 апреля, ракета взорвалась вскоре после запуска.

Starship — сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая ракета-носитель, спроектированная американской компанией SpaceX для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Cостоит из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.

Подробнее о тестовом запуске — в материале «Ъ FM» «Starship готовится к успеху».

Лусине Баласян