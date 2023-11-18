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Коммерсантъ FM
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Второй тестовый запуск Starship завершился неудачей

Компания SpaceX провела второй испытательный запуск ракеты-носителя Super Heavy с космическим кораблем Starship. Первая ступень ракеты успешно отделилась, но взорвалась в воздухе. Согласно трансляции SpaceX в соцсети X, связь со второй ступенью была потеряна примерно через десять минут полета.

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Запуск ракеты Starship в Техасе, США

Запуск ракеты Starship в Техасе, США

Фото: Eric Gay / AP

Собравшиеся наблюдают за запуском ракеты

Собравшиеся наблюдают за запуском ракеты

Фото: Reuters / Go Nakamura

Полет ракеты Starship компании SpaceX

Полет ракеты Starship компании SpaceX

Фото: Eric Gay / AP

Фото: Reuters / Go Nakamura

Фото: Reuters / Go Nakamura

Взрыв первой ступени ракеты

Взрыв первой ступени ракеты

Фото: Reuters / Go Nakamura

Фото: Reuters / Joe SkipperвЂЁ

Фото: Eric Gay / AP

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Запуск ракеты Starship в Техасе, США

Фото: Eric Gay / AP

Собравшиеся наблюдают за запуском ракеты

Фото: Reuters / Go Nakamura

Полет ракеты Starship компании SpaceX

Фото: Eric Gay / AP

Фото: Reuters / Go Nakamura

Фото: Reuters / Go Nakamura

Взрыв первой ступени ракеты

Фото: Reuters / Go Nakamura

Фото: Reuters / Joe SkipperвЂЁ

Фото: Eric Gay / AP

Starship запустили со стартовой площадки Starbase SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 7:00 по местному времени (16:00 мск).

Ожидалось, что в рамках тестового полета Starship выполнит неполный виток вокруг Земли, а затем корабль Ship 25 приводнится в Тихом океане. Во время первого тестового полета, проведенного 20 апреля, ракета взорвалась вскоре после запуска.

Starship — сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая ракета-носитель, спроектированная американской компанией SpaceX для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Cостоит из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.

Подробнее о тестовом запуске — в материале «Ъ FM» «Starship готовится к успеху».

Лусине Баласян

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