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Коммерсантъ FM
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Ракета Starship взорвалась в начале полета

Ракета-носитель Starship взлетела с космодрома Starbase в Южном Техасе. После достижения высоты в 38 км аппарат начал вращаться и взорвался.

«Не все двигатели включились… Произошел взрыв. Мы не знаем, был ли он следствием повреждений конструкции ракеты, или была дана команда на саморазрушение»,— отметил ведущий трансляции запуска.

Непредвиденная ситуация возникла в момент отделения первой ступени ракеты. SpaceX в Twitter сообщила, что изучит данные и продолжит работу над проектом. В компании подчеркнули, что первый запуск получился «захватывающим», а полученная информация непременно поспособствует повышению надежности ракеты.

Starship — сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая ракета-носитель, спроектированная американской компанией SpaceX для перевозки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Первая ступень ракеты была оснащена 33 метан-кислородными двигателями Raptor 2, вторая — шестью.

По плану первый полет Starship должен был продлиться приблизительно полтора часа. После разделения ступеней (на этом этапе произошла катастрофа) ракета должна была запустить двигатели и подняться выше линии Кармана (условная граница между атмосферой Земли и космосом). Выход на стабильную орбиту запланирован не был. Сразу после выхода в космос двигатели должны были отключиться, Starship — вернуться в атмосферу и приводниться к северо-западу от Гавайев.

Тестовый запуск должен был состояться 17 апреля. Испытания перенесли из-за проблемы с герметизацией. До этого, в декабре 2020, прототип ракеты взорвался при приземлении. Позднее, в марте 2021, новый прототип воспламенился спустя несколько минут после маневров (также при приземлении). За полгода до тестового запуска — в июле 2022 — во время испытаний вспыхнула ракета-носитель Starship Super Heavy.

Григорий Лейба

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