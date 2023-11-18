Starship готовится к успеху

SpaceX рассчитывает 18 ноября снова отправить в небо свою сверхтяжелую ракету. Второй испытательный полет носителя Super Heavy с прототипом космического корабля Starship должен был состояться 17 ноября на космодроме Бока-Чика в Техасе, но его отложили на сутки. Основатель компании Илон Маск сообщил, что запуск перенесли на субботу по техническим причинам — у ракеты нужно заменить привод решетчатого стабилизатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joe Skipper, Reuters Фото: Joe Skipper, Reuters

По планам SpaceX, полет должен продлиться полтора часа. Корабль после отделения от носителя выполнит один виток вокруг Земли, а затем приводнится в Тихом океане недалеко от Гавайских островов. Почему запуск не состоялся по расписанию? И есть ли шансы на успех? Популяризатор космонавтики Виталий Егоров считает, что решение перенести старт было вполне оправданным:

«Решетчатые рули — это системы, которые необходимы для возвращения первой ступени. Ракеты компании SpaceX отличает от всех остальных то, что они позволяют управлять при помощи аэродинамики спускающуюся к Земле первую ступень и, соответственно, корректировать место, куда она либо упадет, либо совершит мягкую посадку, либо приводнение, как в случае с испытанием Starship.

Соответственно, если стабилизатор не управляется, значит, он не способен управлять ракетой, значит, будет нарушена возможность более точной посадки первой ступени. И для того, чтобы обеспечить эту возможность, и перенесли пуск на один день».

Первый испытательный полет сверхтяжелой ракеты Starship состоялся 20 апреля. Носитель взорвался через четыре минуты после пуска на высоте 38 километров, он вошел в неконтролируемое вращение, а первая ступень не отделилась. В компании SpaceX после неудачи заявили, что ракету специально уничтожили через несколько минут после старта из-за проблем с двигателями и начала потери высоты.

В этот раз шансы на успех у создателей проекта выше, чем весной, однако некоторые риски все же сохраняются. Так считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев:

«Вероятность запуска в субботу составляет 75%. Задерживаться нет смысла, так что попытка будет. Чем она может кончиться? Как говорят сами специалисты SpaceX, это будет шоу. Даже если оно кончится взрывом, то это все равно будет очень привлекательно.

25% неудачи заключаются в том же самом, что было при первом запуске — взрыв первой или второй ступени. Если первая ступень отработает, это уже 75% успеха. Если вторая — 90%. Если имитация посадки первой ступени и второй ступени проходит успешно — 100% успеха.

Уже второй раз SpaceX обгоняет реальную космонавтику. Первый — Falcon Heavy — тяжелый ракетоноситель. Вторая — сейчас. То есть когда ракета уже есть, а полезных нагрузок для нее еще нет. В принципе если полет станет удачным хотя бы на 50%, и все уйдет в космос, тогда уже многие космические игроки задумаются: а не использовать бы нам эту систему? И это очень сильно изменит силу конфигурации космонавтики».

Илон Маск в начале февраля 2022 года оценил, сколько может стоить один коммерческий запуск ракеты Starship в течение двух-трех лет. Основатель SpaceX тогда заявил, что рассчитывает на сумму менее $10 млн. Для сравнения, в прайс-листе компании для запуска тяжелой ракеты Falcon 9 в марте 2022-го фигурировали $67.

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Владимир Расулов