Читатели обратились к лидерам

Иосиф Сталин, Шарль де Голль и Франсиско Франко — книги о политических лидерах набирают интерес у россиян. Спрос на такую литературу вырос на треть по сравнению с 2022 годом, рассказали “Ъ FM” в книжном сервисе «Литрес». Лидер продаж — бестселлер «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» журналиста Александра Баунова. Также среди самых популярных произведений книги Эдварда Радзинского о Николае II и Григории Распутине. Чем объясняется интерес россиян? Расскажет Анастасия Таслунова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Кажется, чем дальше эпоха СССР, тем больше россияне ностальгируют. В моду возвращаются старые фасоны одежды, о советской романтике снимают больше фильмов, а политические лидеры все чаще становятся героями современных книг. Особенно читателей интересует биография Иосифа Сталина. Книги о нем занимают половину списка самых популярных произведений на тему политики, рассказали “Ъ FM” в «Читай Городе».

Пользуется спросом даже комикс об Иосифе Виссарионовиче, называется он «Путь от семинариста до вождя нации». И такой тренд понятен, говорит издатель и главный редактор издательства «Альпина Нон-фикшн» Павел Подкосов:

«Рост интереса к исторической литературе — это довольно давний тренд. Читатель пытается найти в книгах по истории какие-то ответы на вопросы дня сегодняшнего. За последние два года интерес к книгам по истории еще больше вырос. Причем, интерес к совершенно разным эпохам. Можно отметить среди наших последних бестселлеров и "Кратчайшую историю Советского Союза" Шейлы Фитцпатрик — наше недавнее прошлое, "Пелопоннесскую войну" Дональда Кагана, бестселлер "Наполеон" Эндрю Робертса, и "Аларих, король вестготов" Дугласа Бойна, — это книга о падении Римской империи».

По статистике «Литреса», в лидерах продаж работа журналиста Александра Баунова под названием «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». Это книга о правлении Франко в Испании, Салазара в Португалии и «черных полковников» в Греции.

Другой пример — научно-популярный цикл «Лестница в небо» Михаила Хазина и Сергея Щеглова. Речь идет о Николае Чаушеску, Шарле де Голле и Стиве Джобсе.

Однако история других стран едва ли поможет разобраться россиянам с современной политической обстановкой, отмечает автор Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов:

«В России недостаточно книг о современной политике, о реальном политическом процессе. Их выпускается не так много, либо они затрагивают тех исторических деятелей, которые жили 50-100 лет назад, то есть уже не совсем актуальны и не относятся к реальной жизни».

Да и сами российские политики не спешат издавать мемуары. Вместо того, чтобы делиться опытом, они чаще они пишут художественную литературу, отмечает директор департамента стратегических коммуникаций издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова:

«Бестселлер, который написал Сергей Шойгу, продан тиражом 50 тыс. экземпляров — это художественное произведение. Медиаменеджер и журналистка Маргарита Симоньян также выпустила сборник рассказов, они достаточно популярны. Наши политики более закрыты, чем западные. Мемуары Барака Обамы — международный бестселлер. На Западе вполне этичным считается, когда политический деятель высокого статуса может рассказывать открыто о фактах его деятельности. В России часто все это связано с государственной тайной».

На международном культурном форуме в Санкт-Петербурге Владимира Путина спросили: если бы он был писателем, то о чем бы написал роман? Президент сказал, что сейчас огромное количество тем. «Во все времена, на переломных моментах истории или в застойные времена, всегда есть вечные темы. Одной из таких является любовь»,— отметил Владимир Путин. Сам же президент на одной из пресс-конференций говорил, что больше всего на него повлияли книги совсем не романтические: среди них «Война и Мир» и «Колобок».

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Елена Тюленева