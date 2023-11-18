Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Читатели обратились к лидерам

С чем связан интерес к книгам о политиках

Иосиф Сталин, Шарль де Голль и Франсиско Франко — книги о политических лидерах набирают интерес у россиян. Спрос на такую литературу вырос на треть по сравнению с 2022 годом, рассказали “Ъ FM” в книжном сервисе «Литрес». Лидер продаж — бестселлер «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» журналиста Александра Баунова. Также среди самых популярных произведений книги Эдварда Радзинского о Николае II и Григории Распутине. Чем объясняется интерес россиян? Расскажет Анастасия Таслунова.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Кажется, чем дальше эпоха СССР, тем больше россияне ностальгируют. В моду возвращаются старые фасоны одежды, о советской романтике снимают больше фильмов, а политические лидеры все чаще становятся героями современных книг. Особенно читателей интересует биография Иосифа Сталина. Книги о нем занимают половину списка самых популярных произведений на тему политики, рассказали “Ъ FM” в «Читай Городе».

Пользуется спросом даже комикс об Иосифе Виссарионовиче, называется он «Путь от семинариста до вождя нации». И такой тренд понятен, говорит издатель и главный редактор издательства «Альпина Нон-фикшн» Павел Подкосов:

Почему растет интерес к книгам о политике и истории

«Рост интереса к исторической литературе — это довольно давний тренд. Читатель пытается найти в книгах по истории какие-то ответы на вопросы дня сегодняшнего. За последние два года интерес к книгам по истории еще больше вырос. Причем, интерес к совершенно разным эпохам. Можно отметить среди наших последних бестселлеров и "Кратчайшую историю Советского Союза" Шейлы Фитцпатрик — наше недавнее прошлое, "Пелопоннесскую войну" Дональда Кагана, бестселлер "Наполеон" Эндрю Робертса, и "Аларих, король вестготов" Дугласа Бойна, — это книга о падении Римской империи».

По статистике «Литреса», в лидерах продаж работа журналиста Александра Баунова под названием «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры». Это книга о правлении Франко в Испании, Салазара в Португалии и «черных полковников» в Греции.

Другой пример — научно-популярный цикл «Лестница в небо» Михаила Хазина и Сергея Щеглова. Речь идет о Николае Чаушеску, Шарле де Голле и Стиве Джобсе.

Однако история других стран едва ли поможет разобраться россиянам с современной политической обстановкой, отмечает автор Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов:

«В России недостаточно книг о современной политике, о реальном политическом процессе. Их выпускается не так много, либо они затрагивают тех исторических деятелей, которые жили 50-100 лет назад, то есть уже не совсем актуальны и не относятся к реальной жизни».

Да и сами российские политики не спешат издавать мемуары. Вместо того, чтобы делиться опытом, они чаще они пишут художественную литературу, отмечает директор департамента стратегических коммуникаций издательской группы «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова:

Какая нехудожественная литература пользуется спросом

«Бестселлер, который написал Сергей Шойгу, продан тиражом 50 тыс. экземпляров — это художественное произведение. Медиаменеджер и журналистка Маргарита Симоньян также выпустила сборник рассказов, они достаточно популярны. Наши политики более закрыты, чем западные. Мемуары Барака Обамы — международный бестселлер. На Западе вполне этичным считается, когда политический деятель высокого статуса может рассказывать открыто о фактах его деятельности. В России часто все это связано с государственной тайной».

На международном культурном форуме в Санкт-Петербурге Владимира Путина спросили: если бы он был писателем, то о чем бы написал роман? Президент сказал, что сейчас огромное количество тем. «Во все времена, на переломных моментах истории или в застойные времена, всегда есть вечные темы. Одной из таких является любовь»,— отметил Владимир Путин. Сам же президент на одной из пресс-конференций говорил, что больше всего на него повлияли книги совсем не романтические: среди них «Война и Мир» и «Колобок».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Тюленева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...