Коммунизм пополнил библиотеки

Россияне заинтересовались коммунизмом и социализмом. Спрос на электронные и аудиокниги такой тематики вырос примерно на треть, сообщили в «Литрес». Количество проданных экземпляров произведений о коммунизме, например, увеличилось в январе-сентябре нынешнего года на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. В «Читай-городе» отмечают стабильный интерес к изданиям этой направленности, рассказали представители сети «Ведомостям». В «Альпине» и Wildberries отдельно такую категорию не выделяют, но фиксируют рост продаж исторического нон-фикшн и произведений на политическую тематику. Что вынудило россиян обратиться к подобной литературе? Расскажет — Григорий Колганов.

«Появилась ясность в понимании неизбежности выбранного пути развития нашей страны»,— примерно так выглядят почти все читательские отзывы на книгу «Ленин. Человек, который изменил все» авторства депутата Госдумы Вячеслава Никонова, внука сталинского наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. Произведение стало лидером в сегменте цифровых книг о коммунизме.

А вот погружение в социализм россияне решили начать с классического труда Фридриха Энгельса «Анти-Дюринг» — трактата, разоблачающего настоящие причины раскола общества на классы. Для кого-то такое чтение может стать психотерапией, рассуждает доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Говряков:

«Осознание того, что до тебя уже кто-то умный придумал способы решения проблемы, конечно, помогает. С другой стороны, очень сложно представить себе человека, который, начитавшись коммунистического "Манифеста" или "Капитала", пойдет решать проблемы, назревающие в обществе, с помощью инструментов, предложенных в XIX веке. Это, скорее, психологическая разгрузка, и эффект от чтения такой социалистической литературы более теоретический, чем практический».

Есть и другое объяснение: Владимир Путин часто обращается к историческому опыту. Например, неделю назад он отметил, что выбрасывать на свалку истории все, что связано с коммунистами, нецелесообразно и даже вредно. Так что желание россиян побольше узнать о том периоде неудивительно, они берут пример с властей, подчеркивает старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Василий Аникин:

«Такой интерес закономерен. Связан он, прежде всего, с тем, что руководство нашей страны активно апеллирует к историческим сюжетам для обоснования тех или иных действий своего политического курса. И эта апелляция к различным событиям в нашей истории, преимущественно в советской истории, вызывает подчас противоречивые оценки».

В 2022-м, наверное, самом турбулентном году в новейшей российской истории, в тройке самых популярных книг, по версии «Литрес», оказалась антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». В 2023-м интерес читателей, похоже, смещается от вымышленного прошлого к реальному. И все для того, чтобы понять свое будущее, полагает автор Telegram-канала «Это Файб» и преподаватель Высшей школы экономики Александр Файб:

«Люди, которые живут во время исторических событий, пытаются простроить аналогии с недавним прошлым и таким образом объяснить себе настоящее и попытаться предсказать будущее. Будь то Оруэлл, воспоминания об СССР 80-х или сталинских времен, эпохи Хрущева, эти исторические события выстраивают ассоциативный ряд в голове читателя. Соответственно, нет ничего удивительного, что они пользуются популярностью сейчас, потому что с каждым новым поколением люди пытаются искать ответы не только у астрологов и предсказателей, но и у историков, потому что есть такая распространенная точка зрения об истории, движущейся по спирали».

Кстати, интерес к эзотерике или популярной психологии тоже остается довольно высоким. Востребованная в 2022 году книга «К себе нежно» Ольги Примаченко остается в топах продаж и сейчас. То есть помимо своего будущего читатели пытаются понять и самих себя — довольно эгоистично с точки зрения теоретиков коммунизма.

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Яна Загоровская