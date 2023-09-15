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Коммерсантъ FM
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Россияне погрузились в эзотерику

Какая нехудожественная литература пользуется спросом

Транссёрфить реальность, перенастроить разум и радикально себя простить — запросы россиян проявились в продажах эзотерической литературы. Спрос на книги в этом сегменте вырос на 20% за год, сообщили “Ъ FM” в издательстве «Эксмо-АСТ». Аналогичный тренд и на религиозную литературу — продажи увеличились на 40%. Есть оживление и в направлении психологии и саморазвития (на 25%) по сравнению с показателями 2022-го. С чем связана эта тенденция? И что не так с реальностью, которую россияне хотят транссёрфить? Расскажет Иван Якунин.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В прошлом году внимание читателей сместилось в сторону новостной повестки, и стало уже не до книг. Поэтому нынешний рост спроса, скорее, восстановительный. Топ популярных авторов в категории «Эзотерика» сохранился — Вадим Зеланд, Джо Диспенза и Колин Типпинг.

Как отмечают игроки рынка, покупатели чаще приобретают издания, которые предлагают конкретные шаги для достижения цели. В частности, пользуется спросом поджанр «Практическая эзотерика».

Гендиректор издательства «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев такой тенденции не удивлен: «Людям хочется находить ответы на эти вопросы с помощью каких-то не очень научных идей. Очень сильно растут продажи карт таро, книг по астрологии и так далее.

Если говорить про религию, то мы в этом году видим очень серьезный рост продаж книг по этой тематике. Это связано с тем, что люди хотят в чем-то видеть стабильность, опору, и религия, православие в этом помогает.

Что же касается книг по саморазвитию, то на них спрос тоже вырос. Люди начали думать про то, как дальше развиваться».

Телеканалы отмечают рост спроса на эзотерику

При продаже электронных книг тенденция аналогичная: в этом году литература по эзотерике стала популярнее на 16%, а по религии — на 12%.

Как объясняют представители индустрии, читатели находят в таких изданиях наставника. Активнее всего они приобретают работу тибетского монаха, которое называется «Будда, мозг и нейрофизиология счастья».

Впрочем, есть надежда, что россияне ищут ответы и в научной литературе тоже. Такие источники значительно популярнее эзотерических пособий, заметила руководитель пресс-службы «Литрес» Дарья Малкова:

«Продажи в этом жанре в пять раз превышают число покупок в категории эзотерической литературы. Если смотреть по поджанрам, то зарубежная психология находится на 11-м месте, а ближайший эзотерический поджанр — только на 22-м.

Книги по эзотерике будут всегда менее популярны, чем издания по психологии.

Ведь это более широкая категория, которая людям понятнее и интереснее, чем эзотерика, у которой свой специфический читатель».

Чтобы справиться со стрессом и предсказать будущее, покупатели используют и карты таро. По сравнению с прошлым годом их продажи выросли на 36%, подсчитали в Ozon.

Как увеличилась популярность мистических курсов в онлайн-школах

Для магического антуража пригодятся и благовония. Их, кстати, компания «Вкусвилл» уже начала продавать с помощью вендинговых автоматов, видимо, спрос высокий.

Но это далеко не полный набор начинающего прорицателя. Россияне все чаще приходят за магическими свечами, теми, что притягивают любовь и деньги, рассказал “Ъ FM” владелец магазина эзотерических товаров «Лавка счастья» Сергей:

«Шаманизм очень хорошо идет в этом году. В частности, пользуются спросом амулеты из волчьих зубов, крысиных лапок на защиту от порчи и на деньги. Очень модна стала эзотерика в этом плане».


Для тех, кто не готов вызывать Пиковую даму самостоятельно, есть отдельный рынок. Гадалки принимают онлайн и берутся за любую просьбу, цены на их услуги стартуют от 1 тыс. руб.

Конкуренцию им составляют астрологи, которые даже разработали новое направление — финансовый прогноз по звездам.

Один из таких специалистов в конце прошлого года выступал в эфире «Первого канала», обещая россиянам, что доллар в 2023 будет стоить 50 руб. Видимо, до конца года валютный рынок ждет шокирующий поворот.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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