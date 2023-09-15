Россияне погрузились в эзотерику

Транссёрфить реальность, перенастроить разум и радикально себя простить — запросы россиян проявились в продажах эзотерической литературы. Спрос на книги в этом сегменте вырос на 20% за год, сообщили “Ъ FM” в издательстве «Эксмо-АСТ». Аналогичный тренд и на религиозную литературу — продажи увеличились на 40%. Есть оживление и в направлении психологии и саморазвития (на 25%) по сравнению с показателями 2022-го. С чем связана эта тенденция? И что не так с реальностью, которую россияне хотят транссёрфить? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В прошлом году внимание читателей сместилось в сторону новостной повестки, и стало уже не до книг. Поэтому нынешний рост спроса, скорее, восстановительный. Топ популярных авторов в категории «Эзотерика» сохранился — Вадим Зеланд, Джо Диспенза и Колин Типпинг.

Как отмечают игроки рынка, покупатели чаще приобретают издания, которые предлагают конкретные шаги для достижения цели. В частности, пользуется спросом поджанр «Практическая эзотерика».

Гендиректор издательства «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев такой тенденции не удивлен: «Людям хочется находить ответы на эти вопросы с помощью каких-то не очень научных идей. Очень сильно растут продажи карт таро, книг по астрологии и так далее.

Если говорить про религию, то мы в этом году видим очень серьезный рост продаж книг по этой тематике. Это связано с тем, что люди хотят в чем-то видеть стабильность, опору, и религия, православие в этом помогает.

Что же касается книг по саморазвитию, то на них спрос тоже вырос. Люди начали думать про то, как дальше развиваться».

При продаже электронных книг тенденция аналогичная: в этом году литература по эзотерике стала популярнее на 16%, а по религии — на 12%.

Как объясняют представители индустрии, читатели находят в таких изданиях наставника. Активнее всего они приобретают работу тибетского монаха, которое называется «Будда, мозг и нейрофизиология счастья».

Впрочем, есть надежда, что россияне ищут ответы и в научной литературе тоже. Такие источники значительно популярнее эзотерических пособий, заметила руководитель пресс-службы «Литрес» Дарья Малкова:

«Продажи в этом жанре в пять раз превышают число покупок в категории эзотерической литературы. Если смотреть по поджанрам, то зарубежная психология находится на 11-м месте, а ближайший эзотерический поджанр — только на 22-м.

Книги по эзотерике будут всегда менее популярны, чем издания по психологии.

Ведь это более широкая категория, которая людям понятнее и интереснее, чем эзотерика, у которой свой специфический читатель».

Чтобы справиться со стрессом и предсказать будущее, покупатели используют и карты таро. По сравнению с прошлым годом их продажи выросли на 36%, подсчитали в Ozon.

Для магического антуража пригодятся и благовония. Их, кстати, компания «Вкусвилл» уже начала продавать с помощью вендинговых автоматов, видимо, спрос высокий.

Но это далеко не полный набор начинающего прорицателя. Россияне все чаще приходят за магическими свечами, теми, что притягивают любовь и деньги, рассказал “Ъ FM” владелец магазина эзотерических товаров «Лавка счастья» Сергей:

«Шаманизм очень хорошо идет в этом году. В частности, пользуются спросом амулеты из волчьих зубов, крысиных лапок на защиту от порчи и на деньги. Очень модна стала эзотерика в этом плане».



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Конкуренцию им составляют астрологи, которые даже разработали новое направление — финансовый прогноз по звездам.

Один из таких специалистов в конце прошлого года выступал в эфире «Первого канала», обещая россиянам, что доллар в 2023 будет стоить 50 руб. Видимо, до конца года валютный рынок ждет шокирующий поворот.

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Мария Широкова