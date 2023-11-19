Плохиш и Карлсон
Смогут ли Дональд Трамп и телеведущий Такер Карлсон составить тандем на выборах
На прошлой неделе Дональд Трамп допустил, что новым вице-президентом США в случае его избрания на пост президента может стать Такер Карлсон — человек, который горячо поддерживает Трампа на публике, но столь же яростно его ненавидит.
Такер Карлсон нередко попадал в скандалы из-за своих высказываний. Он заявлял о цензуре в американских СМИ, поддерживал теории заговора и конфликтовал с начальством
Фото: Marco Bello / Reuters
9 ноября в эфир вышел очередной эпизод радиошоу Клэя Тревиса и Бака Секстона, которое сколь популярно в США (около 10 млн слушателей), столь же неизвестно за пределами страны. Однако на этот раз ведущие отправились в Мар-а-Лаго (Флорида), в резиденцию одной из самых известных личностей на планете — Дональда Трампа.
Интервью с 45-м президентом США заняло менее получаса эфирного времени и больше напоминало беседу фанатов с их кумиром, нежели встречу журналистов с кандидатом в президенты-2024. В программе звучали вопросы в духе «Не боитесь ли вы, что история с массовой фальсификацией выборов вновь повторится?» или «Кого бы вы выбрали себе в качестве оппонента от Демократической партии?», словно Дональд Трамп уже выиграл праймериз республиканцев. Сам же Трамп с охотой рассказывал ведущим о том, каким прекрасным президентом он был и насколько ужасны демократы. Но было в этом интервью и нечто заслуживающее внимания.
Ведущие поинтересовались у кандидата в президенты, готов ли он рассмотреть кандидатуру Такера Карлсона в качестве своего будущего вице-президента. Трамп ответил «да». И это немедленно облетело все новостные агентства мира.
Разумеется, ничего еще не решено. Тем не менее тандем Трамп—Карлсон выглядит почти концептуальным. Оба — известные шоумены, превратившие своих сторонников в серьезную политическую силу. Оба придерживаются взглядов, которые принято называть противоречивыми. Наконец, оба не скрывали и не скрывают свою нелюбовь к профессиональным политикам, которыми сами никогда не были.
Разумная любовь
В сентябре 2023 года Такер Карлсон в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche заявил, что власти США помешали ему взять интервью у президента России Владимира Путина
Фото: Lucas Jackson / Reuters
Такер Карлсон — сын Дика Карлсона, известного американского журналиста и дипломата. Такер, по сути, пошел по пути отца, но ни о какой помощи со стороны именитого родителя в построении карьеры ребенка речи не идет. Они оба прошли очень длинный и тернистый путь в журналистике, сменив множество мест работы. Причем Такер преуспел в заполнении трудовой книжки куда больше отца, пройдя за свою карьеру более чем через десяток СМИ — от газет и журналов (среди которых были Policy Review, Weekly Standard, New York Magazine) до телеканалов (CNN, PBS, MSNBC, Fox News). Их публикации не раз становились причиной скандалов. Единственное, чего пока не добился сын,— это руководящие должности.
Его отец все же был директором «Голоса Америки» (внесена в РФ в реестр иностранных агентов), гендиректором Корпорации общественного вещания (CPB) и главой King World Public Television. Дик Карлсон успел побывать и политиком. В 1984 году он баллотировался в мэры Сан-Диего, пусть та кампания и оказалась неудачной. А в июне 1991 года Джордж Буш-старший назначил Карлсона-старшего послом США на Сейшельских Островах. У Карлсона-младшего теперь тоже есть возможность окунуться в мир политики. «Мне очень нравится Такер. Думаю, что я бы предложил (ему должность вице-президента.— “Ъ”)… потому что он очень здраво мыслит»,— пояснил Трамп.
Дуэт Трамп—Карлсон в целом звучит очень гармонично. Такер не просто такой же консерватор, как и Дональд. У них есть еще и общая страсть к теориям заговора. И оба используют свою популярность для того, чтобы предупредить американцев о том или другом обмане чуть ли не планетарных масштабов.
Например, Дональд Трамп долгое время отказывался признавать COVID-19 серьезной угрозой, вводить карантинные ограничения и уверял народ США, что новый вирус нестрашен и вообще скоро исчезнет. А врачей обвинял в нагнетании обстановки и завышении данных по заболевшим — разумеется, чтобы подорвать его шансы на переизбрание. Источником же вируса тогдашний президент безоговорочно считал биолабораторию в Китае, где вирус был специально выведен. Карлсон тоже утверждал, что пандемия COVID-19 — продукт злого умысла. Правда, в отличие от президента телеведущий заявил, что коронавирус — результат работы Энтони Фаучи, который был главным инфекционистом и медицинским советником президента.
Карлсон Такер неоднократно говорил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы и американский народ выбрал Дональда Трампа, а не Джо Байдена. Кроме того, Карлсон представил в эфире Fox собственное переосмысление событий 6 января 2021 года, когда толпа вооруженных людей захватила Капитолий после поражения Трампа на выборах.
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Штурм Капитолия
В трехсерийной документалке рассказывалось, что на самом деле зачинщиками беспорядков на улицах были «леваки», а штурм Капитолия был мастерски спланированной операцией-ловушкой со стороны ФБР — все, чтобы дискредитировать Трампа и его сторонников.
После такого Такер просто обязан был стать любимым телеведущим Дональда. Однако стремление Карлсона поддержать Трампа в распространении его заявлений о фальсификации президентских выборов 2020 года в итоге вылилось для телеведущего в судебное разбирательство. И оно раскрыло, что во взаимоотношениях Карлсона и Трампа не все так однозначно.
Глубокая личная неприязнь
Источники издания Politico утверждали, что в Пентагоне были рады уходу Карлсона с Fox News
Фото: Brendan McDermid / Reuters
В марте 2021 года американская компания Dominion Voting Systems, производитель автоматов для проведения голосований, подала в суд на телеканал Fox News за клевету. Dominion потребовала от телекомпании $1,6 млрд в качестве компенсации. А в числе свидетелей, которых компания затребовала в суд, были Руперт Мёрдок, возглавлявший совет директоров Fox Corp., его сын Лаклан, занимающий пост гендиректора компании, а также ряд телеведущих и редакторов телеканала, которые участвовали в подготовке программ о якобы имевших место подтасовках выборов при помощи машин для голосования Dominion. Среди них был и Такер Карлсон.
Стороны в конце концов пришли к соглашению, по которому Fox Corp. согласилась выплатить Dominion $787,5 млн. Но для Карлсона все закончилось плачевнее: телекомпания объявила о прекращении сотрудничества со звездным ведущим. Без объяснения причин.
Более того, в ходе судебного разбирательства Dominion представила суду переписку сотрудников Fox между собой, где многие из них негативно высказывались о Дональде Трампе. В их числе оказался и Карлсон.
Эти отрывки доказывали, что, несмотря на свою поддержку Трампа на публике, телеведущий на самом деле испытывает к бывшему президенту совершенно иные чувства.
Так, когда голоса еще подсчитывались, Карлсон переписывался со своим продюсером Алексом Пфайффером, который беспокоился об оттоке зрителей после того, как телеканал объявил, что Аризона проголосовала за Байдена. «У Трампа довольно низкий показатель успешности в его деловых начинаниях»,— написал Пфайффер. На что Карлсон ответил: «Это точно. Все они провальные. В чем он хорош, так это в разрушении. В этом он бесспорный чемпион мира».
Бывший президент США Дональд Трамп
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Когда же Трамп отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена, Карлсон писал: «В это сложно поверить. Так деструктивно. Это отвратительно. Пытаюсь не замечать этого».
Наконец, 4 января, всего за пару дней до штурма Капитолия сторонниками Трампа, Карлсон писал коллегам: «Мы наконец-то очень близки к тому, чтобы можно было игнорировать Трампа в большую часть вечеров. Не могу дождаться этого момента. Я всем сердцем ненавижу его».
Все это было растиражировано СМИ — и Дональд Трамп их, безусловно, видел. Но оба сделали вид, что ничего не произошло. Карлсон продолжил публично поддерживать Дональда Трампа. Более того, теперь он фактически помогает Трампу вновь занять Белый дом.
Вместо того чтобы 23 августа принять участие в первых дебатах кандидатов в президенты в рамках праймериз Республиканской партии, Дональд Трамп отправился давать интервью Такеру Карлсону, у которого теперь собственное шоу в соцсети X. Интервью посмотрели 250 млн человек. Дебаты республиканцев — 2,5 млн.
А раз так, то и ворошить прошлое (пусть и совсем недалекое) Трампу попросту незачем. Куда проще, отвечая на вопрос лояльно настроенных ведущих «Рассмотрели бы вы Такера Карлсона в качестве кандидата в вице-президенты?» спокойно сказать: «Пожалуй».
К тому же история США пестрит примерами, когда личные отношения президента и вице-президента откровенно не складывались. А уж для Дональда Трампа это, кажется, и вовсе не проблема.
Майк Пенс в бытность вице-президентом на публике всегда горячо поддерживал президента Трампа. Перелом случился после все тех же беспорядков 6 января 2021 года. Пенс тогда находился в здании Конгресса, но Трамп, как утверждали СМИ, даже не удосужился проверить, в порядке ли вице-президент после штурма Капитолия. Пенс почувствовал, что его предали, и вместо поддержки Трампа впервые осудил его и действия тех, кто штурмовал здание Конгресса. Под конец президентского срока эти двое вообще не разговаривали друг с другом.
Идею выдвижения Такера Карлсона на должность вице-президента активно поддерживают сторонники 45-го президента США. Так, радиоведущий и консервативный активист Чарли Кирк заявил, что лучшей кандидатуры просто не может быть: «Ни один другой претендент на пост вице-президента не прошел такую боевую проверку, как Такер. Как и Трамп, он расцветает под атаками и давлением... Такер — единственный республиканец, который может даже начать подражать риторическому стилю Трампа. Только эти двое могут держать аудиторию в напряжении, выступая в течение часа без единой запинки». Мнение Кирка разделяет и член Палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Что же до самого Карлсона, то он пока никак не отреагировал на слова Трампа.