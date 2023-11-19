Плохиш и Карлсон

На прошлой неделе Дональд Трамп допустил, что новым вице-президентом США в случае его избрания на пост президента может стать Такер Карлсон — человек, который горячо поддерживает Трампа на публике, но столь же яростно его ненавидит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такер Карлсон нередко попадал в скандалы из-за своих высказываний. Он заявлял о цензуре в американских СМИ, поддерживал теории заговора и конфликтовал с начальством

Фото: Marco Bello / Reuters Такер Карлсон нередко попадал в скандалы из-за своих высказываний. Он заявлял о цензуре в американских СМИ, поддерживал теории заговора и конфликтовал с начальством

Фото: Marco Bello / Reuters

9 ноября в эфир вышел очередной эпизод радиошоу Клэя Тревиса и Бака Секстона, которое сколь популярно в США (около 10 млн слушателей), столь же неизвестно за пределами страны. Однако на этот раз ведущие отправились в Мар-а-Лаго (Флорида), в резиденцию одной из самых известных личностей на планете — Дональда Трампа.

Интервью с 45-м президентом США заняло менее получаса эфирного времени и больше напоминало беседу фанатов с их кумиром, нежели встречу журналистов с кандидатом в президенты-2024. В программе звучали вопросы в духе «Не боитесь ли вы, что история с массовой фальсификацией выборов вновь повторится?» или «Кого бы вы выбрали себе в качестве оппонента от Демократической партии?», словно Дональд Трамп уже выиграл праймериз республиканцев. Сам же Трамп с охотой рассказывал ведущим о том, каким прекрасным президентом он был и насколько ужасны демократы. Но было в этом интервью и нечто заслуживающее внимания.

Ведущие поинтересовались у кандидата в президенты, готов ли он рассмотреть кандидатуру Такера Карлсона в качестве своего будущего вице-президента. Трамп ответил «да». И это немедленно облетело все новостные агентства мира.

Разумеется, ничего еще не решено. Тем не менее тандем Трамп—Карлсон выглядит почти концептуальным. Оба — известные шоумены, превратившие своих сторонников в серьезную политическую силу. Оба придерживаются взглядов, которые принято называть противоречивыми. Наконец, оба не скрывали и не скрывают свою нелюбовь к профессиональным политикам, которыми сами никогда не были.

Разумная любовь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сентябре 2023 года Такер Карлсон в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche заявил, что власти США помешали ему взять интервью у президента России Владимира Путина

Фото: Lucas Jackson / Reuters В сентябре 2023 года Такер Карлсон в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche заявил, что власти США помешали ему взять интервью у президента России Владимира Путина

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Такер Карлсон — сын Дика Карлсона, известного американского журналиста и дипломата. Такер, по сути, пошел по пути отца, но ни о какой помощи со стороны именитого родителя в построении карьеры ребенка речи не идет. Они оба прошли очень длинный и тернистый путь в журналистике, сменив множество мест работы. Причем Такер преуспел в заполнении трудовой книжки куда больше отца, пройдя за свою карьеру более чем через десяток СМИ — от газет и журналов (среди которых были Policy Review, Weekly Standard, New York Magazine) до телеканалов (CNN, PBS, MSNBC, Fox News). Их публикации не раз становились причиной скандалов. Единственное, чего пока не добился сын,— это руководящие должности.

Его отец все же был директором «Голоса Америки» (внесена в РФ в реестр иностранных агентов), гендиректором Корпорации общественного вещания (CPB) и главой King World Public Television. Дик Карлсон успел побывать и политиком. В 1984 году он баллотировался в мэры Сан-Диего, пусть та кампания и оказалась неудачной. А в июне 1991 года Джордж Буш-старший назначил Карлсона-старшего послом США на Сейшельских Островах. У Карлсона-младшего теперь тоже есть возможность окунуться в мир политики. «Мне очень нравится Такер. Думаю, что я бы предложил (ему должность вице-президента.— “Ъ”)… потому что он очень здраво мыслит»,— пояснил Трамп.

Дуэт Трамп—Карлсон в целом звучит очень гармонично. Такер не просто такой же консерватор, как и Дональд. У них есть еще и общая страсть к теориям заговора. И оба используют свою популярность для того, чтобы предупредить американцев о том или другом обмане чуть ли не планетарных масштабов.

Например, Дональд Трамп долгое время отказывался признавать COVID-19 серьезной угрозой, вводить карантинные ограничения и уверял народ США, что новый вирус нестрашен и вообще скоро исчезнет. А врачей обвинял в нагнетании обстановки и завышении данных по заболевшим — разумеется, чтобы подорвать его шансы на переизбрание. Источником же вируса тогдашний президент безоговорочно считал биолабораторию в Китае, где вирус был специально выведен. Карлсон тоже утверждал, что пандемия COVID-19 — продукт злого умысла. Правда, в отличие от президента телеведущий заявил, что коронавирус — результат работы Энтони Фаучи, который был главным инфекционистом и медицинским советником президента.

Карлсон Такер неоднократно говорил, что выборы 2020 года были сфальсифицированы и американский народ выбрал Дональда Трампа, а не Джо Байдена. Кроме того, Карлсон представил в эфире Fox собственное переосмысление событий 6 января 2021 года, когда толпа вооруженных людей захватила Капитолий после поражения Трампа на выборах.

Фотогалерея Штурм Капитолия Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США Фото: Reuters / Shannon Stapleton В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения Фото: Reuters / Jim Bourg «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки» Фото: Reuters / Jim Bourg После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия Фото: Reuters / Mike Theiler Митинг у здания Капитолия Фото: Reuters / Jim Urquhart У Капитолия начались столкновения с полицией Фото: Reuters / Carlos Barria Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание Фото: AP / Julio Cortez В результате столкновений пострадало несколько человек Фото: Reuters / Leah Millis «Марш за спасение Америки» в Вашингтоне Фото: Reuters / Leah Millis Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия Фото: Reuters / Stephanie Keith Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия Фото: Reuters / Leah Millis На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск) Фото: Reuters / Stephanie Keith В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии Фото: Reuters / Stephanie Keith Штурм здания Капитолия протестующими Фото: Reuters / Jim Urquhart В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания Фото: Reuters / Leah Millis Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия Фото: AP / Andrew Harnik Участники акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания Фото: Getty Images Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США Фото: Reuters / Stephanie Keith Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание Фото: Reuters Участники заседания укрываются от протестующих Фото: AP / Andrew Harnik Членам Палаты представителей США раздали противогазы Фото: AP / Andrew Harnik Члены Конгресса США бегут в укрытие Фото: Getty Images Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих Фото: AP / J. Scott Applewhite Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице Фото: Getty Images Участники протестов в здании Капитолия Фото: AP / Manuel Balce Ceneta Участники протестов с флагами в здании Капитолия Фото: EPA / Vostock Photo Участник акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие Фото: Getty Images Один из протестующих занял место спикера Фото: Getty Images Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание Фото: Olivier Douliery / AFP Участник акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Разгон митинга в Вашингтоне Фото: AP / John Minchillo Протесты в США Фото: Reuters / Leah Millis В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси Фото: EPA / Vostock Photo Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате Фото: EPA / Vostock Photo Штурм здания Капитолия Фото: Getty Images Участники беспорядков в Капитолии Фото: Getty Images К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих Фото: AP / Manuel Balce Ceneta Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP Подсчет голосов коллегии выборщиков Фото: Reuters Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды Фото: Andrew Harnik / AP Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов Фото: Reuters / Jim Urquhart Следующая фотография 1 / 44 6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США Фото: Reuters / Shannon Stapleton В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения Фото: Reuters / Jim Bourg «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки» Фото: Reuters / Jim Bourg После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия Фото: Reuters / Mike Theiler Митинг у здания Капитолия Фото: Reuters / Jim Urquhart У Капитолия начались столкновения с полицией Фото: Reuters / Carlos Barria Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание Фото: AP / Julio Cortez В результате столкновений пострадало несколько человек Фото: Reuters / Leah Millis «Марш за спасение Америки» в Вашингтоне Фото: Reuters / Leah Millis Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия Фото: Reuters / Stephanie Keith Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия Фото: Reuters / Leah Millis На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск) Фото: Reuters / Stephanie Keith В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии Фото: Reuters / Stephanie Keith Штурм здания Капитолия протестующими Фото: Reuters / Jim Urquhart В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания Фото: Reuters / Leah Millis Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия Фото: AP / Andrew Harnik Участники акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания Фото: Getty Images Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США Фото: Reuters / Stephanie Keith Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание Фото: Reuters Участники заседания укрываются от протестующих Фото: AP / Andrew Harnik Членам Палаты представителей США раздали противогазы Фото: AP / Andrew Harnik Члены Конгресса США бегут в укрытие Фото: Getty Images Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих Фото: AP / J. Scott Applewhite Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице Фото: Getty Images Участники протестов в здании Капитолия Фото: AP / Manuel Balce Ceneta Участники протестов с флагами в здании Капитолия Фото: EPA / Vostock Photo Участник акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие Фото: Getty Images Один из протестующих занял место спикера Фото: Getty Images Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание Фото: Olivier Douliery / AFP Участник акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Разгон митинга в Вашингтоне Фото: AP / John Minchillo Протесты в США Фото: Reuters / Leah Millis В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси Фото: EPA / Vostock Photo Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате Фото: EPA / Vostock Photo Штурм здания Капитолия Фото: Getty Images Участники беспорядков в Капитолии Фото: Getty Images К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих Фото: AP / Manuel Balce Ceneta Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP Подсчет голосов коллегии выборщиков Фото: Reuters Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды Фото: Andrew Harnik / AP Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов Фото: Reuters / Jim Urquhart Смотреть

В трехсерийной документалке рассказывалось, что на самом деле зачинщиками беспорядков на улицах были «леваки», а штурм Капитолия был мастерски спланированной операцией-ловушкой со стороны ФБР — все, чтобы дискредитировать Трампа и его сторонников.

После такого Такер просто обязан был стать любимым телеведущим Дональда. Однако стремление Карлсона поддержать Трампа в распространении его заявлений о фальсификации президентских выборов 2020 года в итоге вылилось для телеведущего в судебное разбирательство. И оно раскрыло, что во взаимоотношениях Карлсона и Трампа не все так однозначно.

Глубокая личная неприязнь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Источники издания Politico утверждали, что в Пентагоне были рады уходу Карлсона с Fox News

Фото: Brendan McDermid / Reuters Источники издания Politico утверждали, что в Пентагоне были рады уходу Карлсона с Fox News

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В марте 2021 года американская компания Dominion Voting Systems, производитель автоматов для проведения голосований, подала в суд на телеканал Fox News за клевету. Dominion потребовала от телекомпании $1,6 млрд в качестве компенсации. А в числе свидетелей, которых компания затребовала в суд, были Руперт Мёрдок, возглавлявший совет директоров Fox Corp., его сын Лаклан, занимающий пост гендиректора компании, а также ряд телеведущих и редакторов телеканала, которые участвовали в подготовке программ о якобы имевших место подтасовках выборов при помощи машин для голосования Dominion. Среди них был и Такер Карлсон.

Стороны в конце концов пришли к соглашению, по которому Fox Corp. согласилась выплатить Dominion $787,5 млн. Но для Карлсона все закончилось плачевнее: телекомпания объявила о прекращении сотрудничества со звездным ведущим. Без объяснения причин.

Более того, в ходе судебного разбирательства Dominion представила суду переписку сотрудников Fox между собой, где многие из них негативно высказывались о Дональде Трампе. В их числе оказался и Карлсон.

Эти отрывки доказывали, что, несмотря на свою поддержку Трампа на публике, телеведущий на самом деле испытывает к бывшему президенту совершенно иные чувства.

Так, когда голоса еще подсчитывались, Карлсон переписывался со своим продюсером Алексом Пфайффером, который беспокоился об оттоке зрителей после того, как телеканал объявил, что Аризона проголосовала за Байдена. «У Трампа довольно низкий показатель успешности в его деловых начинаниях»,— написал Пфайффер. На что Карлсон ответил: «Это точно. Все они провальные. В чем он хорош, так это в разрушении. В этом он бесспорный чемпион мира».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Octavio Jones , Reuters Бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Octavio Jones , Reuters

Когда же Трамп отказался присутствовать на инаугурации Джо Байдена, Карлсон писал: «В это сложно поверить. Так деструктивно. Это отвратительно. Пытаюсь не замечать этого».

Наконец, 4 января, всего за пару дней до штурма Капитолия сторонниками Трампа, Карлсон писал коллегам: «Мы наконец-то очень близки к тому, чтобы можно было игнорировать Трампа в большую часть вечеров. Не могу дождаться этого момента. Я всем сердцем ненавижу его».

Все это было растиражировано СМИ — и Дональд Трамп их, безусловно, видел. Но оба сделали вид, что ничего не произошло. Карлсон продолжил публично поддерживать Дональда Трампа. Более того, теперь он фактически помогает Трампу вновь занять Белый дом.

Вместо того чтобы 23 августа принять участие в первых дебатах кандидатов в президенты в рамках праймериз Республиканской партии, Дональд Трамп отправился давать интервью Такеру Карлсону, у которого теперь собственное шоу в соцсети X. Интервью посмотрели 250 млн человек. Дебаты республиканцев — 2,5 млн.

А раз так, то и ворошить прошлое (пусть и совсем недалекое) Трампу попросту незачем. Куда проще, отвечая на вопрос лояльно настроенных ведущих «Рассмотрели бы вы Такера Карлсона в качестве кандидата в вице-президенты?» спокойно сказать: «Пожалуй».

К тому же история США пестрит примерами, когда личные отношения президента и вице-президента откровенно не складывались. А уж для Дональда Трампа это, кажется, и вовсе не проблема.

Майк Пенс в бытность вице-президентом на публике всегда горячо поддерживал президента Трампа. Перелом случился после все тех же беспорядков 6 января 2021 года. Пенс тогда находился в здании Конгресса, но Трамп, как утверждали СМИ, даже не удосужился проверить, в порядке ли вице-президент после штурма Капитолия. Пенс почувствовал, что его предали, и вместо поддержки Трампа впервые осудил его и действия тех, кто штурмовал здание Конгресса. Под конец президентского срока эти двое вообще не разговаривали друг с другом.

Идею выдвижения Такера Карлсона на должность вице-президента активно поддерживают сторонники 45-го президента США. Так, радиоведущий и консервативный активист Чарли Кирк заявил, что лучшей кандидатуры просто не может быть: «Ни один другой претендент на пост вице-президента не прошел такую боевую проверку, как Такер. Как и Трамп, он расцветает под атаками и давлением... Такер — единственный республиканец, который может даже начать подражать риторическому стилю Трампа. Только эти двое могут держать аудиторию в напряжении, выступая в течение часа без единой запинки». Мнение Кирка разделяет и член Палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Что же до самого Карлсона, то он пока никак не отреагировал на слова Трампа.

Кирилл Сарханянц