Телеведущий Такер Карлсон уходит с Fox News

Сегодня, 24 апреля, американская телекомпания Fox News объявила о том, что прекращает сотрудничество с телеведущим Такером Карлсоном. Господин Карлсон — популярный ведущий и политический обозреватель, известный своими консервативными взглядами и в числе прочего активной критикой президента США Джо Байдена. Как говорится в заявлении Fox News, телеканал и господин Карлсон «договорились о прекращении сотрудничества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такер Карлсон

Фото: Lucas Jackson/File Photo, Reuters Такер Карлсон

Фото: Lucas Jackson/File Photo, Reuters

На прошлой неделе Fox News согласился выплатить во внесудебном порядке рекордную для таких дел компенсацию $787,5 млн производителю машин для голосования Dominion Voting Systems. Компания подала иск, поскольку в эфире телеканала неоднократно утверждали, что ее машины для голосования были «подкручены» так, чтобы Дональд Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года. Неизвестно, связано ли прекращение сотрудничества с господином Карлсоном с этим делом.

Яна Рождественская