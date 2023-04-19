Fox News заплатит за ложь $787 млн

Американский телеканал Fox согласился выплатить во внесудебном порядке компенсацию $787,5 млн производителю машин для голосования Dominion Voting Systems. Ранее Dominion подала на телекомпанию в суд за неоднократные утверждения в том, что машины для голосования были «подкручены» так, чтобы Дональд Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года. Соглашение между Fox и Dominion стало крупнейшим в истории США внесудебным соглашением о клевете с участием медиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters Фото: Andrew Kelly/File Photo, Reuters

Комментируя соглашение с Dominion, телекомпания Fox News признала, что «некоторые утверждения о Dominion оказались ложными». Наблюдатели отмечают, что внесудебная договоренность была достигнута буквально в последний момент. Вчера вечером по делу, которое разбирал суд штата Делавэр, уже был назначен совет присяжных — следующим этапом должно было стать начало непосредственно судебного разбирательства — с вызовом свидетелей, дачей показания под присягой, рассмотрением документов, внутренней переписки, касающейся дела, и т. д.

В числе свидетелей, которых Dominion затребовала в суд, в частности, значился сам Руперт Мёрдок, возглавляющий совет директоров Fox Corp., его сын Лаклан Мёрдок, занимающий пост гендиректора компании, а также ряд телеведущих и редакторов телеканала, которые участвовали в подготовке программ о якобы имевших место подтасовках выборов при помощи машин для голосования Dominion.

Американские СМИ отмечают, что в ходе предварительных разбирательств некоторые такие документы уже были обнародованы и в них ряд сотрудников телеканала в беседах друг с другом признавали, что утверждения о «подкрутке» машин являются «бредовыми», однако телеканал все равно заявлял, что это стало одной из причин проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

Dominion Voting Systems подала в суд на телеканал Fox News в марте 2021 года. «Fox взяла маленький костер и превратила его в лесной пожар,— говорится в иске.— Как телеканал, пользующийся влиянием среди тех зрителей, которые недовольны результатами прошедших президентских выборов, Fox придала этим выдумкам такую значимость, которой они в других обстоятельствах не получили бы».

Изначально компания требовала компенсации в размере $1,6 млрд, однако в итоге стороны договорились о выплате вдвое меньше. Генеральный директор Dominion Джон Пулос заявил, что считает это соглашение «историческим». «Телеканал Fox признался во лжи, которая нанесла ущерб нашей компании, ее сотрудникам и клиентам. В ходе этого разбирательства мы призвали (оппонента.— “Ъ”) к ответственности и верили, что представленные нами доказательства покажут все последствия распространения лжи. Правдивая репортерская работа является неотъемлемой сущностью нашей демократии»,— заявил топ-менеджер.

Это не первый иск, поданный Dominion после президентских выборов 2020 года. В январе 2021 года компания обвинила в клевете бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который утверждал, что Dominion причастна к якобы имевшим место фальсификациям в ходе выборов. И это не первый иск, который подан к Fox News компаниями, занимавшимися техническим обеспечением выборов. Так, в начале февраля 2021 года организация Smartmatic обвинила телеканал в развертывании масштабной кампании дезинформации и потребовала от него компенсации в размере $2,7 млрд.

Евгений Хвостик