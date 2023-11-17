Таможня РФ уточнила время работы четырех открытых пунктов пропуска с Финляндией

Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) России разъяснило порядок работы оставшихся открытыми пунктов пропуска на границе с Финляндией. Автомобильный пункт пропуска «Люття» работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, а с пятницы по воскресенье — с 9:00 до 19:00, «Суоперя» действует с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, «Салла» и «Лотта» работают ежедневно с 11:00 до 15:00, передает ТАСС сообщение пресс-службы СЗТУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

16 ноября Финляндия объявила, что с 18 ноября текущего года по 18 февраля 2024 года закроет четыре из восьми погранпунктов на границе с Россией — «Ваалимаа» («Торфяновка»), «Нуйямаа» («Брусничное»), «Иматра» («Светогорск») и «Ниирала» («Вяртсиля»). Такое решение было принято из-за роста числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории РФ.

В финском таможенном управлении уточнили, что пункты пропуска будут закрыты как для пассажирского, так и для грузового сообщения. При этом через железнодорожный пункт пропуска на российской границе «Вайниккала» по-прежнему будут проходить грузовые составы.

16 ноября латвийская сеть международных автобусных перевозок Ecolines и эстонская Lux Express сообщили о приостановке рейсов между Россией и Финляндией. Закрытие пунктов пропуска на границе с Россией допустили в Норвегии и Эстонии.

Эрдни Кагалтынов