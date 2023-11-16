Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Латвийская Ecolines и эстонская Lux Express приостановили автобусные рейсы РФ—Финляндия

Латвийская сеть международных автобусных перевозок Ecolines сообщила о приостановке рейсов между Россией и Финляндией. Перевозки между странами также отменяет эстонская компания Lux Express.

Ecolines перевозила пассажиров по маршрутам Санкт-Петербург—Хельсинки и Санкт-Петербург—Лаппеенранта—Иматра, Lux Express — Санкт-Петербург—Хельсинки. Последний рейсы в Хельсинки Ecolines запланировала на 6:59 по местному времени и в Санкт-Петербург на 15:25 18 ноября, сообщила компания на странице во «Вконтакте». В пресс-службе Lux Express уточнили, что последний рейс в Хельсинки отправится 18 ноября в 14:00 по местному времени, в Санкт-Петербург — в 15:00.

В компаниях объяснили, что временное прекращение перевозок связано с закрытием КПП на границе. В Ecolines добавили, что движение будет возобновлено «при соответствующем решении властей Республики Финляндия».

Ранее правительство Финляндии сообщило о закрытии четырех КПП на границе с Россией. Решение объяснили ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории РФ. Предварительно, ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

Петр Бузлаев

Фотогалерея

Граница Финляндии: какие КПП закроют, какие пока будут открыты. Карта

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...