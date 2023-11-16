Латвийская Ecolines и эстонская Lux Express приостановили автобусные рейсы РФ—Финляндия

Латвийская сеть международных автобусных перевозок Ecolines сообщила о приостановке рейсов между Россией и Финляндией. Перевозки между странами также отменяет эстонская компания Lux Express.

Ecolines перевозила пассажиров по маршрутам Санкт-Петербург—Хельсинки и Санкт-Петербург—Лаппеенранта—Иматра, Lux Express — Санкт-Петербург—Хельсинки. Последний рейсы в Хельсинки Ecolines запланировала на 6:59 по местному времени и в Санкт-Петербург на 15:25 18 ноября, сообщила компания на странице во «Вконтакте». В пресс-службе Lux Express уточнили, что последний рейс в Хельсинки отправится 18 ноября в 14:00 по местному времени, в Санкт-Петербург — в 15:00.

В компаниях объяснили, что временное прекращение перевозок связано с закрытием КПП на границе. В Ecolines добавили, что движение будет возобновлено «при соответствующем решении властей Республики Финляндия».

Ранее правительство Финляндии сообщило о закрытии четырех КПП на границе с Россией. Решение объяснили ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории РФ. Предварительно, ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

Петр Бузлаев