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Коммерсантъ FM
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Финская таможня предупредила о почти полной остановке грузового трафика с РФ

В связи с закрытием четырех КПП грузовой трафик между Россией и Финляндией практически прекратится. Об этом заявил руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля. При этом через железнодорожный пункт пропуска на российской границе — Вайниккала — по-прежнему будут проходить грузовые составы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«На восточной границе в октябре грузовые автомобили шли из Ваалимаа, Нуйямаа, Иматры и Ниирала, но грузового движения из других мест на восточной границе не было. Таким образом, 18 ноября 2023 года грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится»,— написал Олли-Пекка Пенттиля в соцсети X.

Правительство Финляндии решило закрыть КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Имарта и Ниирала на границе с Россией с 18 ноября нынешнего года до 18 февраля 2024-го. Решение объяснили ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории России. Теперь беженцы смогут подать заявление только на северных погранпунктах Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи.

Финляндия в рамках европейских санкций ограничила въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами. В ноябре погранслужба Финляндии ограничила въезд в страну с территории России на велосипедах.

Лусине Баласян

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