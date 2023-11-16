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Коммерсантъ FM
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Глава Минюста Норвегии допустила закрытие единственного КПП на границе с Россией

Глава Минюста Норвегии Эмили Энгер Мель заявила, что закрытие единственного пункта пограничного контроля с Россией в Стурскуге было бы целесообразным в случае, если число пересечений границы с российской стороны будет увеличиваться.

«Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо»,— сказала госпожа Мель телеканалу NRK, комментируя ситуацию с закрытием Финляндией пограничных переходов с Россией.

Эмили Энгер Мель отметила, что власти Норвегии не наблюдают какого-либо «аномального трафика». По ее словам, количество пересечений через КПП с Россией остается низким в течение этой осени.

Ранее сегодня, 16 ноября, власти Финляндии сообщили, что в ночь на 18 ноября четыре из восьми КПП на границе с Россией будут закрыты. Речь идет о пунктах «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала». Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что мера принята с целью прекращения незаконного въезда в страну.

По данным финской погранслужбы, на юго-восточной границе России и Финляндии 13 ноября убежище попросили 39 человек, 14 ноября — 55, а 15 ноября — 74. Финский президент Саули Ниинистё назвал наплыв мигрантов «местью Кремля» за вступление Финляндии в НАТО и военное сотрудничество Хельсинки с США.

Полина Мотызлевская

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