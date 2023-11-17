Армения станет членом МУС с 1 февраля 2024 года

Армения станет 124-м членом Международного уголовного суда (МУС) с 1 февраля 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе суда. 14 ноября Армения передала документы о ратификации Римского статута МУС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters Фото: Piroschka van de Wouw, Reuters

Как сообщается в заявлении МУС, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в октябре уведомил, что парламент страны принял юрисдикцию суда задним числом — с 10 мая 2021 года.

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. В конце 2022 года правительство обратилось в Конституционный суд Армении с просьбой признать юрисдикцию МУС с целью судебного разбирательства по делу о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Досудебная палата МУС в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина. Приводить решение в исполнение обязаны государства, ратифицировавшие Римский статут. В Кремле решение о ратификации называли некорректным. В октябре Армения предложила России соглашение по обходу требований Римского статута, чтобы ратификация не повлияла на отношения стран.

Подробнее о развитии отношений России и Армении — в материале «Ъ» «Горцы и предупреждения».

Лусине Баласян