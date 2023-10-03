Песков назвал некорректным решение Армении ратифицировать Римский статут МУС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) — некорректный шаг, который повлияет на российско-армянские отношения. Решение о присоединении к Римскому статуту Национальное собрание Армении (парламент) приняло силами правящей фракции сегодня, 3 октября.

«Сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

При этом пресс-секретарь российского президента отметил, что для России Армения является дружественным государством-партнером. «Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне»,— заключил он.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей». МИД России предупреждал, что ратификация Арменией Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для российско-армянских отношений.

Милена Костерева