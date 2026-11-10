Вычет не в зачет
Из налоговых льгот по договорам страхования жизни выпадает 2026 год
Держатели многолетних договоров НСЖ и ИСЖ, заключенных два-три года назад, не смогут получить налоговый вычет по взносам в текущем и последующих годах. Введенный вычет на долгосрочные сбережения действует только на договоры с 1 января 2025 года, а социальный вычет, действующий ранее, перестал работать. В настоящее время вопрос распространения новой налоговой льготы страховщики обсуждают с Минфином. По словам участников рынка, долгосрочные договоры позволяют формировать ликвидность и без льгот они могут лишится большого числа клиентов.
Участники страхового рынка обсуждают с Минфином распространение налоговых льгот на долгосрочные сбережения на договоры страхования жизни (НСЖ и ИСЖ), заключенные до 1 января 2025 года, или восстановление действия социального налогового вычета на эти договоры, рассказали “Ъ” два собеседника на рынке страхования. По словам страховщиков, по взносам за 2026 год и последующие годы владельцы договоров НСЖ и ИСЖ от трех лет не смогут получить налоговый вычет.
До последнего времени в отношении страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни применялся социальный вычет (13% от уплаченного за год объема премий, но не более 150 тыс. руб.). Согласно вступившим в силу с 1 сентября 2026 года изменениям в Налоговый кодекс, по взносам за 2025 год по договорам предыдущих лет был предусмотрен переходный период. Страхователь мог выбрать либо социальный вычет, либо вычет на долгосрочные сбережения (ставка от 13% до 22% от 400 тыс. руб.). Для новых договоров начиная с 1 января 2025 года применяется только вычет на долгосрочные сбережения.
Вопрос действия налоговых льгот, по словам одного из собеседников “Ъ”, обсуждается с Минфином в формате совещаний, в частности, в них участвуют такие крупные игроки, как «Росгосстрах Жизнь», «Капитал Лайф Страхование Жизни» и «СОГАЗ-Жизнь».
Другой собеседник “Ъ” отметил, что последнее совещание на эту тему было проведено в сентябре и закончилось решением министерства отказаться от возобновления действия социального налогового вычета на такие договоры и «подумать над расширением действия налогового вычета на долгосрочные сбережения». В Минфине не ответили на запрос “Ъ”. «Речь идет скорее о пробеле в переходных положениях законодательства, чем о сознательном решении лишить действующих клиентов налоговых льгот»,— отмечает гендиректор «Эверии Лайф» Евгений Щекланов.
Возникшая проблема затронет большое количество застрахованных лиц. По данным Банка России, на конец 2024 года число действующих договоров НСЖ и ИСЖ от трех лет и более составило более 750 тыс. штук. Только по ИСЖ объем ответственности превышал 280 млрд руб., по НСЖ — 1,1 трлн руб. Поэтому для страховщиков крайне важны долгосрочные договоры страхования жизни, указывают участники рынка.
«Многолетние полисы составляют основу системной ликвидности и портфеля активов под управлением компаний»,— поясняет руководитель практики страхового права и финансовых рисков МЭФ Legal Иван Рыбаков. В частности, полисы с регулярными взносами (НСЖ) позволяют формировать предсказуемый поток поступлений, планировать инвестиционную деятельность на годы вперед и обеспечивать страховую защиту клиентов, поясняет господин Щекланов.
Если текущая ситуация сохранится, часть клиентов может досрочно расторгнуть договоры, опасаются эксперты.
«Уровень досрочного прекращения или заморозки взносов по таким полисам может составить от 15% до 25% от всего объема действующего портфеля, несмотря на жесткие условия такого расторжения»,— оценивает господин Рыбаков. В частности, досрочное расторжение в первые годы предполагает, что выкупная сумма может быть существенно ниже внесенных средств. Кроме того, по словам Евгения Щекланова, при досрочном расторжении договора, по которому ранее предоставлялся налоговый вычет, может возникнуть «обязанность вернуть полученную налоговую льготу». Также клиенты могут «отказаться от заключения новых договоров страхования жизни», резюмирует эксперт.