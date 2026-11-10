Вычет не в зачет

До последнего времени в отношении страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни применялся социальный вычет (13% от уплаченного за год объема премий, но не более 150 тыс. руб.). Согласно вступившим в силу с 1 сентября 2026 года изменениям в Налоговый кодекс, по взносам за 2025 год по договорам предыдущих лет был предусмотрен переходный период. Страхователь мог выбрать либо социальный вычет, либо вычет на долгосрочные сбережения (ставка от 13% до 22% от 400 тыс. руб.). Для новых договоров начиная с 1 января 2025 года применяется только вычет на долгосрочные сбережения.