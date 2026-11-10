Глава Пентагона Хегсет назвал фарсом инициированный Конгрессом импичмент

Томас Масси представил Палате представителей восемь обвинений против главы Пентагона. Помимо конфликта с Ираном, они касаются ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море, атак США по Йемену и экстрадиции бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Господин Масси инициировал голосование по импичменту. Конгрессмен отметил, что будет добиваться ухода Пита Хегсета сразу после возобновления работы Конгресса в обновленном составе после промежуточных выборов 3 ноября.