Глава Пентагона Хегсет назвал фарсом инициированный Конгрессом импичмент
Глава Пентагона Пит Хегсет назвал фарсом и «обреченной на неудачу затеей» попытку Конгресса США объявить ему импичмент. С инициативой выступил конгрессмен-республиканец Томас Масси, который обвинил министра в том числе в незаконном развязывании конфликта с Ираном.
«Впервые в американской истории глава ведомства, отвечающего за вооруженные силы США, подвергается нападкам не за поражения в конфликтах с нашими врагами, а за победы в них»,— заявил глава Пентагона на пресс-конференции (трансляцию вело Associated Press). Он добавил, что процесс импичмента отнимает время у Конгресса, которому «следовало бы сосредоточиться на защите американского народа».
Томас Масси представил Палате представителей восемь обвинений против главы Пентагона. Помимо конфликта с Ираном, они касаются ударов по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море, атак США по Йемену и экстрадиции бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Господин Масси инициировал голосование по импичменту. Конгрессмен отметил, что будет добиваться ухода Пита Хегсета сразу после возобновления работы Конгресса в обновленном составе после промежуточных выборов 3 ноября.