Армения предложила России соглашение по обходу требований Римского статута МУС

Член правления правящей партии Армении «Гражданский договор» Акоп Аршакян сообщил о предложении российской стороне подписать межгосударственное соглашение, которое позволит обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС). По словам господина Аршакяна, Россия на предложение пока не ответила.

«За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили России подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения. Ответа, по сути, мы пока не получили, но до вступления Римского статута в силу еще есть много времени»,— рассказал Акоп Аршакян в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Господин Аршакян подчеркнул, что юридически Армения и Россия могут иметь соглашение, исключающее применение решений международного суда по вопросам, касающимся двух стран.

1 сентября армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. Он был подписан страной еще в 1999 году, но с тех пор не ратифицирован. 3 октября парламент Армении его ратифицировал. МИД Армении утверждал, что целью ратификации статута является привлечение Азербайджана к ответственности.

Кремль назвал решение Армении ратифицировать Римский статут МУС некорректным. В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о незаконном вывозе детей с Украины.

Подробнее о развитии отношений России и Армении — в материале «Ъ» «Горцы и предупреждения».