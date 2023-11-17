Главные новости за 13 — 17 ноября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

В Саратове следственный комитет начал проверку отравления детей в бассейне СГУ. Пять учениц «Лицея-интерната 64», возможно, отравились хлоркой.

В Поволжье на оплату ипотеки тратят больше половины зарплаты. Самая печальная ситуация сложилась в Саратовской области. Здесь за жилищный кредит в среднем отдают 56% зарплаты. Чуть лучше дело обстоит в Пензенской области — 55%. Затем идут Волгоградская — 54,8% — и Астраханская — 51,1%.

В Саратовской области продолжает расти число занятых в секторе МСП. Агентство FinExpertiza опубликовало данные о приросте сотрудников в секторе малого и среднего предпринимательства. Рост зафиксировали во всех регионах присутствия «Ъ — Средня Волга»: в Саратовской, Волгоградской, Пензенской и Астраханской областях.

В Саратове оправданы избившие горожанина полицейские — в начале лета 2022 года в сети появилось видео задержания горожанина на проспекте Столыпина. Силовики несколько раз уложили мужчину на асфальт, избили и брызнули в глаза из баллончика со слезоточивым газом. Защита потерпевшего готовит жалобу в Верховный суд. Сторона обвинения указывает в суде на то, что мужчина сопротивлялся задержанию за распитие алкоголя — возле него стояла закрытая, но начатая бутылка вина.

Вячеслав Володин пригрозил Саратову ответом за введение второй смены в школе. Бюджет Саратова должен будет вернуть полученные на строительство пристройки к школе № 103 в Ленинском районе средства, если в учебном заведении введут двусменное обучение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников мэрии по факту выдачи земли под застройку трех саратовских микрорайонов без социнфраструктуры. По данным «Ъ», речь идет о гимназии «Авиатор» и лицее «Звезда», расположенных возле одноименных микрорайонов; а также о школе «Аврора» и лицее «Солярис» в Солнечном-2. Поводом для проверки стало обращение губернатора, который раскритиковал профильных чиновников мэрии за набор учащихся сверх нормы. В областной думе отмечают, что проблема характерна не только для областного центра, но и для других городов региона.

Поволжье оказалось в первой половине рейтинга креативных регионов. Астраханская область попала в группу «лидеры», заняв 17-е место из 85-ти возможных. У Пензенской области 24-е, у Саратовской и Волгоградской — 38-е и 39-е соответственно.

Саратовский суд признал незаконным подорожание безналичной оплаты проезда. С иском обратилось управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области.

Саратовский микрорайон Аэропорт обеспечит электричеством ПАО «Россети». На территории старой воздушной гавани поставят подстанцию «Высота» мощностью 110 кВ.

Астраханский губернатор привлек прокуратуру к проблеме водопровода. По словам Игоря Бабушкина, вопрос технического состояния водопроводных сетей «стоит остро», а от горожан поступают многочисленные обращения об авариях, разливах и подтоплениях.

Саратов расторгнет договор с «Концессиями водоснабжения» до конца года. Об этом в областной думе заявил министр строительства и ЖКХ Сергей Орлов. Ранее такие меры анонсировал губернатор Роман Бусаргин.

Саратовский суд исключил из списка выявленных объектов культурного наследия здание универмага Рязано-Уральской железной дороги возле железнодорожного вокзала Саратова. Дом является примером конструктивизма начала 30х годов XX века. Ранее градозащитное сообщество, жильцы дома и арендаторы помещений выступили против такого решения. Первые — из историко-культурных соображений, остальные — из личных. Сегодня готовятся апелляции в вышестоящую инстанцию. Мэрия тем временем озвучила планы по обустройству на месте здания новой транспортной развязки. Градозащитники отмечают, что плюсы в решении суда тоже есть: хоть теперь памятник и можно «снести, как гнилой сарай», его реконструкция с исключением из охранного списка стала дешевле.

В Волгограде на матч Россия — Куба продали 28 тысяч билетов. Встреча состоится 20 ноября в 19:30 на стадионе «Волгоград Арена». В городе ждут множество гостей из других регионов.

Депутаты Волгоградской облдумы утвердили в первом чтении дефицитный бюджет на 2024 год. Доходы предполагаются в размере 173 млрд руб., а расходы — 178,2 млрд. Против принятия законопроекта выступила фракция КПРФ, откровенно сославшись на указание сверху.

Пензенское производство индейки первое в России отказалось от иностранных яиц.

В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения дома в центре города.

В Саратове через 10 лет ресторан поменял французское название на русское.

Число заболевших корью в Саратовской области может резко вырасти.

В Саратовской области вводят новые штрафы для перевозчиков. Спустя два месяца после внесения депутаты обсудили законопроект региональной прокуратуры о введении новых штрафов для автобусных перевозчиков. Парламентарии отмечают, что такие меры нужно было принять уже давно — на протяжении нескольких лет саратовцы ежедневно жалуются на проблемы в работе общественного транспорта. Эксперты надеются, что законопроект поможет избежать ситуаций, когда перевозчик заявляет на конкурсе машины намного лучшего качества, чем те, которые в итоге выходят на линию.

В Саратовской области военнослужащий избил семейную пару.

В Волгоградской области горела военная часть.

Риелторы озвучили прибыль от продажи шаурмы на проспекте Столыпина. Укомплектованное персоналом заведение на главной пешеходной улице продают за 1,8 млн руб., а обещают — 200 тыс. прибыли в месяц. Помимо готового бизнеса, в городе предлагают купить разнообразные франшизы. Говоря о прибыли, «федералы» отрываются от реалий на 100-300 тыс.

Скончался прокурор Пензенской области Алексей Павлов.

В Саратовской области 1 января 2024 года заработает единый медицинский номер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил главе Саратова о «плохой кончине» мэров. Напутствие Лада Мокроусова получила за проектирование микрорайона Ласточкино, хоть его и построили при ее предшественнике — нынешнем депутате Михаиле Исаеве.

Дарья Васенина