В Саратовской области на оплату ипотеки тратят больше половины зарплаты

«РИА Новости» подготовило рейтинг российских регионов по ипотечным платежам. Оказалось, что жители всех регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга» отдают каждый месяц за жилищный кредит больше половины зарплаты. Хуже всего ситуация в Саратовской области.

В четырех российских регионах ипотечный платеж превышает 70% средней зарплаты (Калмыкия, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария), по стране он в среднем равен 44% — по уровню Москвы, расположившейся на 24-м месте из 85-ти возможных (средний срок кредита — 297 мес., средний размер — 7,3 млн руб.).

Лучше всего дело обстоит в Магаданской области — 25,5% от средней зарплаты в регионе, 274 мес. — средний кредитный срок, 4,3 млн руб. — средняя сумма. Второе место у Чукотского автономного округа (АО) — 26,2%, 273 мес., 4,8 млн руб. Затем идут Ямало-Ненецкий АО — 26,6%, 287 мес., 4,5 млн руб., Ненецкий АО и Якутия.

Астраханская область оказалась на 42 месте рейтинга. Здесь средний платеж по ипотеке составляет 51,1% от средней зарплаты. Жилищные кредиты берут в среднем на 307 мес., сумма — 3,4 млн руб. 59-е место у Волгоградской области — 54,8%, 293 мес., 3,2 млн руб.

На 61-ю строчку поместили Пензенскую область — 55%, 300 мес., 3,3 млн руб. У Саратовской области 66-е место — 56,1%, 295 мес., 3,1 млн руб.

Дарья Васенина

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