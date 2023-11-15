Скончался прокурор Пензенской области Алексей Павлов

Старший советник юстиции, прокурор Пензенской области Алексей Павлов скончался, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Господин Павлов родился в 1977 году в Ульяновской области; с 2000 года служил в органах прокуратуры, став старшим помощником прокурора Ленинского района Ульяновска. С 2008 по 2013 гг. трудился старшим помощником прокурора Башкортостана. С 2013 года занимал должность начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Ульяновской области. С 2015 года — заместитель прокурора Самарской области. В декабре 2021 года назначен прокурором Пензенской области, сменив Наталью Канцерову.

Был женат, воспитывал несовершеннолетнего ребенка. Неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации.

Никита Маркелов

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