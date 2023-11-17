В Саратове риелторы озвучили прибыль от продажи шаурмы на проспекте Столыпина

В Саратове продают точку фастфуда на главной пешеходной улице города. Объявление разместили на интернет-портале купли-продажи.

За действующее заведение на пр. Столыпина между ул. Горького и Радищева просят 1,8 млн руб. Риелтор отмечает, что «торг есть», и уверяет: чистая прибыль общепита с шаурмой и хот-догами составляет 200 тыс. руб. в месяц. Отмечается, что штат полностью укомплектован и готов остаться с новым собственником, для которого также «есть парковочное место во дворе».

Площадь помещения — 80 кв. м, «низкая аренда для такого месторасположения», есть летняя веранда и возможность расширения на второй этаж. У точки заключен договор на доставку с основными сервисами. В состав актива входят все необходимые для работы составляющие — от бытовой техники до камер видеонаблюдения.

За семь лет существования, заявляет продавец, «наработана база постоянных клиентов». Отметим, что существующее сегодня заведение открылось весной прошлого года. Ранее на этом месте располагалась точка аналогичного профиля.

Этот же продавец предлагает рассмотреть и другие варианты фастфудного бизнеса. Уже за меньшую сумму — 1,3 млн руб. — предлагают приобрести шаурмичный ларек площадью 20 кв. м возле нескольких крупных торговых центров в Заводском районе. Обещают наработанную базу клиентов и остающийся с новым собственником персонал. Из особенностей — павильон мобилен, «может переехать в другое место». Здесь предполагаемая прибыль уже меньше — 100 тыс. руб. в месяц. Точно такой же ларек продают и в Энгельсе, по такой же стоимости, но с другой прибылью — 120 тыс. руб.

Самый бюджетный вариант от упомянутого продавца — «шаурмечная» площадью 20 кв. м в центре города на ул. Рахова. За предполагаемые 70 тыс. руб. прибыли в месяц предлагают отдать 720 тыс. руб. Павильон, подчеркивает продавец, находится в собственности, а аренда на землю под ним — «лояльная». В стоимость актива входит необходимое для приготовления блюд на мангале оборудование, персонал на этот раз не обещают.

Еще одно предложение готового бизнеса в сфере восточного фастфуда: 1,5 млн руб. за точку с просторным залом, летней верандой и подключенными сервисами доставки на пр. Орджоникидзе в Заводском районе. Обсудить детали можно напрямую с нынешним владельцем.

Остальные предложения на указанной платформе купли-продажи — франшизы. Самое дешевое — 645 тыс. руб., затем — 862 тыс. руб. Среди самых дорогих — 1,5-1,9 млн руб. и даже 2,85 млн руб. За эти деньги, помимо права торговли под брендом, предоставляют пакет услуг по запуску и сопровождению бизнеса. Инвесторам обещают авторские рецептуры маринадов и блюд, готовые дизайнерские решения, помощь с поиском арендодателя, регистрацией бизнеса, а также доход — везде порядка 200 тыс. руб., местами — до 500 тыс. руб.

Дарья Васенина

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