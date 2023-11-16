В Волгограде пройдет товарищеский матч между сборными России и Кубы. Встреча состоится вечером понедельника, 20 ноября, на стадионе «Волгоград Арена», сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сборная России по футболу прибудет в Волгоград вечером 18 ноября. Тренировка пройдет на «Волгоград Арене». Матч стартует 20 числа в 19:30, а в Москву российская команда вылетит уже в 23:55.

Продажа билетов стартовала 9 ноября. На данный момент реализовали свыше 28 тыс. штук. Гендиректор Российской федерации спорта Максим Митрофанов отметил, что на матч в Волгоград приедет множество гостей из других регионов.

Дарья Васенина

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