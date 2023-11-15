Саратовский суд исключил из списка выявленных объектов культурного наследия здание универмага Рязано-Уральской железной дороги возле железнодорожного вокзала Саратова, который является примером конструктивизма начала 30-х годов XX века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом работников Рязано-Уральской железной дороги строился в 1931–1934 годах

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Дом работников Рязано-Уральской железной дороги строился в 1931–1934 годах

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

Ранее градозащитное сообщество, жильцы дома и арендаторы помещений выступили против такого решения. Первые — из историко-культурных соображений, остальные — из личных. Сегодня готовятся апелляции в вышестоящую инстанцию. Мэрия тем временем озвучила планы по обустройству на месте здания новой транспортной развязки, однако проекта реконструкции пока нет. Градозащитники отмечают, что плюсы в решении суда тоже есть: хоть теперь памятник и можно «снести, как гнилой сарай», его реконструкция с исключением из охранного списка стала дешевле.

Судья Саратовского областного суда Екатерина Бугаева удовлетворила 15 ноября иск администрации Кировского района Саратова к комитету культурного наследия (ККН) и министерству культуры Саратовской области об исключении из списка выявленных объектов культурного наследия (ОКН) здания на ул. Аткарской в центре Саратова — «Дома жилого работников Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД)» 1931–1934 гг. постройки, где некогда располагался универмаг РУЖД.

Заинтересованными лицами в карточке дела на сайте суда указаны администрация Саратова, комитет по управлению имуществом города и региональная прокуратура. Интересы четверых жильцов и одного юрлица, использующего помещение в доме, представляет адвокат Юлия Стерликова. Также заинтересованы в процессе арендаторы помещений — владельцы расположенных в доме магазинов.

В конце сентября возле универмага прошло выездное совещание градозащитного совета при областной думе. Участие в нем помимо членов органа приняли депутаты Александр Бурмак и Александр Блатман, а также главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова. Представители власти пытались убедить общественников в беспочвенности разговоров о сносе здания до публикации концепции благоустройства Привокзальной площади, в рамках которой запланировано возведение новой транспортной развязки (см. «Ъ» № 183 от 03.10).

Градозащитники заявляли об озвученных ими же главе администрации города Ладе Мокроусовой планах разработать концепцию благоустройства площади с учетом сохранения дома, его реконструкции и приспособления под новое использование. По словам руководителя градсовета Владимира Лешукова, госпожа Мокроусова пообещала рассмотреть предложения. Сегодня общественники ждут публикации разработанного мэрскими специалистами проекта, чтобы предложить свои ­коррективы.

В ККН Саратовской области «Ъ» сообщили, что на данный момент полный текст судебного акта в ведомство еще не поступил. «В связи с чем говорить на эту тему пока преждевременно»,— отметили в пресс-службе.

«Позиция градозащитного совета никак не изменилась. Вне зависимости от того, является ли здание выявленным ОКН или не является, его необходимо сохранять, реставрировать, возвращать исторический облик и наполнять каким-то новым функционалом»,— заявил «Ъ» глава градсовета Владимир Лешуков.

Господин Лешуков заметил, что в рамках проекта восстановления необходимо будет учесть воссоздание деталей, изначально заложенных архитектором Дмитрием Карповым. «Тогда здание не просто впишется, а станет украшением, визитной карточкой Привокзальной площади»,— уверен градо­защитник.

«Естественно, ничего нет хорошего в том, что дом лишили охранного статуса. Теперь его можно, как какой-нибудь гнилой сарай, безнаказанно снести. Но, если попытаться найти в этом судебном решении что-то положительное, теперь для капитального ремонта не потребуется нанимать компанию-лицензиата, не потребуются значительные суммы. Сейчас привести здание в нормальное состояние стало гораздо дешевле, чем это было, когда оно имело статус выявленного ОКН»,— отметил ­собеседник.

Владимир Лешуков считает, что судьба здания зависит теперь от концепции развития Привокзальной площади, которую утвердит мэрия. Глава градсовета уточнил, что пока что администрация «не показала ни одной ­картинки».

Один из представителей участвующих в процессе арендаторов торговых помещений Александр Кузнецов подтвердил «Ъ» намерение оспорить решение Саратовского областного суда в вышестоящей инстанции. Представлявшая в суде права заинтересованной стороны Юлия Стерликова уточнила «Ъ», что оспаривание пройдет в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Клиенты госпожи Стерликовой также планируют оспорить решение ­облсуда.

Дарья Васенина