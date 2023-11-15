«Снести, как гнилой сарай»
В Саратове решается судьба памятника конструктивизма
Саратовский суд исключил из списка выявленных объектов культурного наследия здание универмага Рязано-Уральской железной дороги возле железнодорожного вокзала Саратова, который является примером конструктивизма начала 30-х годов XX века.
Дом работников Рязано-Уральской железной дороги строился в 1931–1934 годах
Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ
Ранее градозащитное сообщество, жильцы дома и арендаторы помещений выступили против такого решения. Первые — из историко-культурных соображений, остальные — из личных. Сегодня готовятся апелляции в вышестоящую инстанцию. Мэрия тем временем озвучила планы по обустройству на месте здания новой транспортной развязки, однако проекта реконструкции пока нет. Градозащитники отмечают, что плюсы в решении суда тоже есть: хоть теперь памятник и можно «снести, как гнилой сарай», его реконструкция с исключением из охранного списка стала дешевле.
Судья Саратовского областного суда Екатерина Бугаева удовлетворила 15 ноября иск администрации Кировского района Саратова к комитету культурного наследия (ККН) и министерству культуры Саратовской области об исключении из списка выявленных объектов культурного наследия (ОКН) здания на ул. Аткарской в центре Саратова — «Дома жилого работников Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД)» 1931–1934 гг. постройки, где некогда располагался универмаг РУЖД.
Заинтересованными лицами в карточке дела на сайте суда указаны администрация Саратова, комитет по управлению имуществом города и региональная прокуратура. Интересы четверых жильцов и одного юрлица, использующего помещение в доме, представляет адвокат Юлия Стерликова. Также заинтересованы в процессе арендаторы помещений — владельцы расположенных в доме магазинов.
В конце сентября возле универмага прошло выездное совещание градозащитного совета при областной думе. Участие в нем помимо членов органа приняли депутаты Александр Бурмак и Александр Блатман, а также главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова. Представители власти пытались убедить общественников в беспочвенности разговоров о сносе здания до публикации концепции благоустройства Привокзальной площади, в рамках которой запланировано возведение новой транспортной развязки (см. «Ъ» № 183 от 03.10).
Градозащитники заявляли об озвученных ими же главе администрации города Ладе Мокроусовой планах разработать концепцию благоустройства площади с учетом сохранения дома, его реконструкции и приспособления под новое использование. По словам руководителя градсовета Владимира Лешукова, госпожа Мокроусова пообещала рассмотреть предложения. Сегодня общественники ждут публикации разработанного мэрскими специалистами проекта, чтобы предложить свои коррективы.
В ККН Саратовской области «Ъ» сообщили, что на данный момент полный текст судебного акта в ведомство еще не поступил. «В связи с чем говорить на эту тему пока преждевременно»,— отметили в пресс-службе.
«Позиция градозащитного совета никак не изменилась. Вне зависимости от того, является ли здание выявленным ОКН или не является, его необходимо сохранять, реставрировать, возвращать исторический облик и наполнять каким-то новым функционалом»,— заявил «Ъ» глава градсовета Владимир Лешуков.
Господин Лешуков заметил, что в рамках проекта восстановления необходимо будет учесть воссоздание деталей, изначально заложенных архитектором Дмитрием Карповым. «Тогда здание не просто впишется, а станет украшением, визитной карточкой Привокзальной площади»,— уверен градозащитник.
«Естественно, ничего нет хорошего в том, что дом лишили охранного статуса. Теперь его можно, как какой-нибудь гнилой сарай, безнаказанно снести. Но, если попытаться найти в этом судебном решении что-то положительное, теперь для капитального ремонта не потребуется нанимать компанию-лицензиата, не потребуются значительные суммы. Сейчас привести здание в нормальное состояние стало гораздо дешевле, чем это было, когда оно имело статус выявленного ОКН»,— отметил собеседник.
Владимир Лешуков считает, что судьба здания зависит теперь от концепции развития Привокзальной площади, которую утвердит мэрия. Глава градсовета уточнил, что пока что администрация «не показала ни одной картинки».
Один из представителей участвующих в процессе арендаторов торговых помещений Александр Кузнецов подтвердил «Ъ» намерение оспорить решение Саратовского областного суда в вышестоящей инстанции. Представлявшая в суде права заинтересованной стороны Юлия Стерликова уточнила «Ъ», что оспаривание пройдет в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Клиенты госпожи Стерликовой также планируют оспорить решение облсуда.