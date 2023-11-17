Дума тянет за резину

В Саратовской областной думе спустя два месяца после внесения обсудили законопроект региональной прокуратуры о введении новых штрафов для перевозчиков, работающих на регулярных муниципальных автобусных маршрутах. Депутаты отмечают, что такие меры нужно было принять уже давно — на протяжении нескольких лет саратовцы ежедневно жалуются на проблемы в работе общественного транспорта. Эксперты надеются, что законопроект поможет избежать ситуаций, когда перевозчик заявляет на конкурсе машины намного лучшего качества, чем те, которые в итоге выходят на ­линию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 245 автобусов «работают» в регионе только по документам

Фото: (fotobus.msk.ru) 245 автобусов «работают» в регионе только по документам

Фото: (fotobus.msk.ru)

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы рассмотрел 16 ноября внесенный 24 августа региональным прокурором Сергеем Филипенко законопроект «О внесении изменений в статью 4.8 Закона СО „Об административных правонарушениях на территории СО“». Инициатива подразумевает введение в регионе новых штрафов для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников договора простого товарищества, занимающихся регулярными перевозками по нерегулируемым тарифам — для автобусных перевозчиков. Текст документа, пояснительную записку и финансовое обоснование к нему опубликовали на сайте рег­парламента.

В случае принятия законопроекта, с 1 сентября 2024 года для перевозчиков указанного типа появятся новые штрафы. Так санкции начнут действовать, если в автобусе не работает оборудование для перевозки инвалидов, контроль температуры, электронное табло или терминал для безналичной оплаты проезда. Административному регулированию также начнет подлежать максимальное количество машин на маршруте и соблюдение расписания движения, если последнее контролируется по навигатору. Наказывать предложено в том числе за несвоевременную отправку данных навигатора органам исполнительной власти и запоздалое информирование всех контрагентов об изменении тарифов.

За перечисленные нарушения предложено ввести следующие административные штрафы: 5–7 тыс. руб.— для должностных лиц, 10–20 тыс. руб.— для ­юридических.

В пояснительной записке говорится, что, несмотря на существование указанных требований в Законе Саратовской области, конкретные санкции существуют сегодня только за неисправное оборудование для граждан с ОВЗ, систему контроля температуры и т.д.

«Проведенный прокуратурой мониторинг состояния законности по вопросам организации регулярных перевозок свидетельствует о допускаемых перевозчиками нарушениях, что указывает на необходимость усиления мер профилактики правонарушений»,— объяснили в надзорном ведомстве. Введение санкций почти через год обосновывают необходимостью дать перевозчикам время для адаптации к новым условиям. В финансовоэкономическом обосновании законопроекта сказано, что дополнительных расходов он не ­повлечет.

На обсуждении в облдуме отметили, что на данный момент недовыпуск машин на автобусные маршруты превышает 25%. Сегодня 245 автобусов «работают» в регионе только по документам. Тем не менее штрафовать перевозчиков за такие нарушения пока в регионе нельзя. Помощник прокурора Саратовской области Иван Гусев заверил депутатов, что законопроект не навредит транспортникам, поскольку прошел «оценку регулирующего воздействия». После недолгого обсуждения парламентарии решили вынести инициативу на заседание рег­парламента.

Член профильного комитета облдумы Денис Буланов (КПРФ) напомнил «Ъ», что в прошлом созыве фракция вносила на рассмотрение схожий законопроект, но тогда его «развернули» с формулировкой «это уровень не региона, а федерации». Вмешательство в дело силовиков говорит о том, что «власть не дорабатывает», полагает парламентарий.

Депутат рассказал о недавнем мини-рейде, который он провел вместе с главой фракции Александром Анидаловым. «Я три остановки проехал. Правда, невыносимо, лучше пешком ходить, если недалеко»,— поделился парламентарий впечатлениями. Собеседник также напомнил, что последние несколько лет многие автобусы в Саратове ходят до 20 часов.

Денис Буланов полагает, что новые штрафы не отпугнут перевозчиков. «Мне бы очень этого хотелось, но, думаю, этого не случится. Наша фракция всегда настаивала на том, что муниципальный транспорт должен быть муниципальным»,— заявил собеседник. Недавно в регионе в очередной раз отложили передачу общественного транспорта в ведение городов, на этот раз — до окончания строительства линии скоростного трамвая. Пока речь идет о конце 2026 года.

Депутат облдумы Александр Бурмак (ЕР) заметил «Ъ», что, исходя из количества поступающих в думу обращений и работы с избирателями, сегодня в городе существуют серьезные проблемы с работой общественного транспорта. «На это есть как объективные, так и субъективные причины. Насколько законопроект будет эффективен, покажет время. Вопрос о том, что данная мера может отпугнуть часть перевозчиков, мы даже не рассматриваем. Если перевозчик не собирается выполнять обязательные требования, то нам с ним не по пути»,— резюмировал ­собеседник.

«Перевозчики могут предполагать, что лучше пару раз заплатить по 7–10 тыс. руб. за выключенный кондиционер и больше его не включать. Но документ о привлечении к ответственности может быть также использован в суде. В свидетельстве на право возить по маршруту указано, что два нарушения могут стать основанием для его аннулирования. Таким образом, после двух взысканий уполномоченный орган вполне может обратиться в суд с требованием прекратить действие свидетельства»,— объяснила «Ъ» юрист Гелена Алексеева.

«Сегодня на перевозчиков подают в суд за то, что автобус опоздал на три минуты»,— отметила собеседница «Ъ», добавив, что автобусы стоят в тех же пробках, что и прочие участники движения — факт, который чиновники зачастую игнорируют. Юрист предположила, что после введения новой нормы ответственные лица обратят внимание на более существенные нарушения — несоответствие фактических технических характеристик машин заявленным. В Саратове распространена схема, когда компания выигрывает несколько маршрутов, показывая комиссии один и тот же подвижной состав, напомнила госпожа Алексеева. «Отвечающие максимальным требованиям автобусы выигрывают конкурс, а потом перевозчики выводят на линию совсем другой парк»,— рассказала юрист.

«Мои доверители не очень довольны работой систем данных о местонахождении транспорта — они разные, в каждой есть свои нюансы»,— прокомментировала собеседница пункт законопроекта о «навигаторе». При этом, добавила юрист, наличие таких систем упрощает жизнь не только чиновниками и горожанам, но и самим перевозчикам. В случае возникновения спора о числе автобусов на маршруте или о расписании, система позволит разрешить его быстрее.

Дарья Васенина